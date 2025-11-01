Esta temporada, la creatividad no sólo se ve en las decoraciones alusivas a Día de Muertos, sino también en la moda. Cada año, los diseñadores y marcas mexicanas encuentran nuevas maneras de plasmar los símbolos de nuestra fiesta ancestral.

Recientemente, en redes sociales ha llamado la atención un calzado que combina color, modernidad y elementos emblemáticos como la Catrina, todo con detalles hechos a mano. En De Última te decimos dónde comprarlos y cuál es su precio.

Zapatos de edición especial por Día de Muertos. Foto: Instagram @nuriaandreadisenoencalzado

¿Cuáles son los flats mexicanos de Día de Muertos?

La marca Nuria Andrea, originaria de Guadalajara, Jalisco, ha causado revuelo en redes sociales al presentar unos flats con tacón y diseño especial por Día de Muertos.

De acuerdo con la publicación en su cuenta de Instagram, este modelo se distingue por su diseño artesanal y la fusión de texturas que evocan el arte popular mexicano.

Los flats son confeccionados en una base color rosa mexicano, en combinación con una correa de detalles en papel picado amarillo y verde. Todos estos detalles se elaboran en un acabado de piel.

Aunque el toque central es un bordado de catrina con una corona de flores multicolor sobre el empeine. Mientras que en la parte trasera contrasta un patrón geométrico blanco con pops esporádicos de anaranjado y una flor roja.

Además, el tacón bajo convierte a este modelo en una opción cómoda para quienes buscan un look chic y casual en la temporada de Día de Muertos.

Según se indica en sus redes sociales, los zapatos artesanales se encuentran disponibles en tallas 3, 5 y 6; su costo es de $950 y son de edición limitada.

¿Cómo es la influencia de Día de Muertos en el diseño mexicano?

Día de Muertos es una de las festividades más representativas de México no sólo por su carga simbólica, sino también por su impacto en la estética nacional. En la indumentaria, numerosos diseños mexicanos buscan preservar la conexión entre la vida y la muerte.

Nuria Andrea es una de esas marcas y este año apuesta por la combinación entre los elementos clásicos —como las flores de cempasúchil, las catrinas y el papel picado— y lo contemporáneo en un calzado estético y funcional para tus looks.

Desde accesorios como bolsos, broches de cabello y joyería hasta prendas y zapatos que, además de un diseño originalmente mexicano, emplean materiales reciclados, haciendo más sustentable el gusto por vestir.

Como podrás ver, la moda también es una forma de hacer homenaje a la cultura de nuestro país. Este lanzamiento no solo celebra la estética de Día de Muertos, sino que promueve el valor del trabajo artesanal.

