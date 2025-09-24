Día de Muertos es una de las celebraciones más significativas en México y cada año inspira a las marcas a lanzar colecciones que van más allá de los altares y las ofrendas.

Este 2025, Converse ha decidido sumarse a la conmemoración con modelos de edición limitada de sus emblemáticos tenis. Aquí te los presentamos.

¿Cómo es la colección de Converse por Día de Muertos 2025?

Dicha colección recibe el nombre “Vivamos nuestras tradiciones” y ha sido pensada como un “puente“ para reflejar los elementos centrales de ese día: la memoria de quienes partieron, el color de las flores de Cempasúchil y la esperanza que cada año se renueva con la llegada de la mariposa monarca.

Según Converse, esta campaña se desarrolló en lugares emblemáticos de Michoacán como Pátzcuaro y Tzintzuntzan, espacios donde la conmemoración mantiene su fuerza original.

Aquí, la participación de artesanos, familias y comunidades no fue un recurso para decorar el calzado, sino la narrativa que busca honrar a quienes mantienen vivas sus tradiciones.

¿Cómo son los diseños de los Converse por Día de Muertos 2025?

En este contexto, la colección llega como una reinterpretación de los icónicos Chuck Taylor y Chuck 70. Los tenis incorporan símbolos gráficos inspirados en los elementos más relevantes del Día de Muertos.

Otro dato curioso es que cuando se juntan, sus suelas revelan un detalle que refuerza el vínculo con la tradición, mientras que la caja también forma parte de la experiencia por sus grabados en colores vibrantes.

De acuerdo con publicaciones recientes de la marca en redes sociales, cada modelo funciona como una proyección cultural que trasciende el diseño, convirtiéndose en una pieza que celebra la dualidad entre la vida y la muerte.

¿Cuál es el precio de la colección de Converse por Día de Muertos 2025?

Es importante mencionar que todos los modelos son de edición limitada y cuentan con precios y fechas de lanzamiento:

Precio de los modelos: $2,399.

Tallas disponibles: del 22 al 30 nacional.

Fechas clave de venta: desde el pasado 22 al 25 de septiembre estarán en preventa dentro de su sitio oficial y a partir del 25 en tiendas físicas.

La colección de Converse para Día de Muertos 2025 busca ser recordada no solo por su estética, sino por la manera en que honra a las comunidades que mantienen viva esta celebración.

