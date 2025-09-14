Durante el mes de septiembre, Converse presenta una selección especial de siluetas que retoman los colores emblemáticos de la temporada: verde, blanco y rojo, y los integra en diseños actuales, manteniendo la esencia clásica que caracteriza a la marca.

El lanzamiento incluye modelos de tenis reconocidos como los Chuck Taylor All Star y el Run Star Trainer, reinterpretados con una propuesta que busca mezclar tradición y estilo. Esta colección, disponible en tiendas físicas y en línea, se posiciona como una opción de calzado que combina funcionalidad, y la identidad colectiva de las fiestas patrias.

¿Qué modelos forman parte de esta colección de Converse?

La colección Viva México 2025 incluye versiones unisex y para hombre de sus siluetas más populares.

Chuck Taylor All Star en bota de lona

Estos modelos de Converse ya se encuentran disponibles a la venta. Foto: Instagram @conversemexico

Colores disponibles: Verde, Blanco, Rojo

Precio: $1,299 MXN (blanco y rojo), $1,599 MXN (verde para hombre)

Unisex (blanco y rojo), Hombre (verde)

Material: Lona clásica

Corte: Bota

Run Star Trainer en choclo de gamuza

Converse presenta un diseño urbano en tonos patrios con materiales resistentes y en tendencia .Foto: converse.com

Colores disponibles: Verde, Rojo, Hueso (ivory)

Precio: $2,299 MXN

Unisex

Material: Gamuza

Corte: Choclo (bajo)

¿Qué cambia en los modelos clásicos de Converse durante esta temporada?

La colección conserva las estructuras tradicionales que han definido a Converse durante décadas como la suela de goma, las costuras visibles y el diseño tipo bota, pero en colores patrios.

Esta reinterpretación busca mantener la esencia atemporal del calzado, mientras responde a la tendencia en contextos festivos.

Los colores juegan un papel clave:

Verde: asociado a la frescura y la conexión con lo contemporáneo

Blanco (en versiones ivory o beige): versatilidad

Rojo: energía

Además, el modelo Run Star Trainer destaca por su silueta robusta, que rompe con la estética tradicional, aportando un enfoque más urbano y en tendencia.

¿Por qué estos modelos siguen siendo tendencia?

Entre las razones que explican su impacto, se encuentran:

Adaptabilidad a distintos estilos de vestimenta.

Materiales duraderos que soportan el uso diario.

Elementos de identidad mexicana.

Diseño atemporal, reinterpretado según las tendencias actuales.

Estos factores permiten que el calzado se mantenga vigente tanto en audiencias jóvenes como en contextos más sofisticados del diseño urbano contemporáneo.

Los modelos ya se encuentran disponibles en el sitio oficial converse.com.mx y en boutiques Converse seleccionadas. El lanzamiento coincide con el inicio de las celebraciones patrias.

Converse, continúa adaptando sus sneakers a las expresiones culturales y sociales de distintas regiones, sin perder el carácter universal de sus diseños. ¿Te animas a lucirlos?

