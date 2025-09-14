La celebración del 15 de septiembre se acerca y seguro ya estás pensando en lucir un peinado chic sin complicarte demasiado. Pues las trenzas son tu mejor alternativa: fáciles, versátiles y muy llamativas.

Desde las clásicas con 3 mechones hasta las que evocan el estilo de Frida Kahlo, aquí en De Última te compartimos 5 ideas para que complementes tu look mexicano.

¿Qué peinados serán tendencia en las fiestas patrias 2025?

1. Trenzas clásicas

Las de toda la vida y que nunca pasan de moda. Si quieres aprender a hacerlas, realiza los siguientes pasos:

Divide tu cabello en dos secciones iguales (con el partido en medio).

en dos secciones iguales (con el partido en medio). Haz una trenza sencilla de 3 mechones en cada lado, desde la raíz hasta la punta.

sencilla de 3 mechones en cada lado, desde la raíz hasta la punta. Amarra las trenzas con ligas y añade listones tricolor o moños grandes para estilizarlas.

Aplica un spray fijador para mantenerlas firmes y sin frizz durante la celebración.

Las trenzas de siempre, las que nos recuerdan a la infancia y a la tradición mexicana. Foto: Instagram @salmahayek

2. Trenzas Marías

Las más coloridas, festivas e inspiradas en las muñecas artesanales. Los pasos para realizarlas son los siguientes:

Haz una raya en medio de tu cabeza y divide el cabello en dos secciones.

Realiza 2 trenzas bajas; en cada trenza enreda un listón ancho desde la raíz.

bajas; en cada trenza enreda un listón ancho desde la raíz. Sujeta las trenzas con ligas.

Toma la punta de la trenza y átala al inicio para que quede en forma de gota.

Añade moños coloridos para resaltar tu peinado.

De acuerdo con Garnier, un truco extra es aplicar un aceite hidratante antes de trenzar el cabello para que quede suave y los listones se enreden mejor.

Coloridas, alegres y llenas de identidad. Así son las trenzas marías, el peinado que nunca falta en septiembre. Foto: Tiktok @nayara.aguilar

3. Trenza con entrelazados

Un estilo creativo que combina mini coletas con trenzado. Toma nota porque para realizarlas necesitas lo siguiente:

Divide tu cabello a la mitad y realiza varias secciones horizontales en cada lado, abarcando desde la coronilla hasta la nuca.

a la mitad y realiza varias secciones horizontales en cada lado, abarcando desde la coronilla hasta la nuca. Forma pequeñas coletas en cada sección horizontal y átalas con una liga.

Con tus dedos, haz un hueco en medio de la segunda coleta de cada fila y luego toma la punta de la primera coleta y métela en el hueco.

Ve repitiendo el mismo proceso, como si fuera una cascada, con todas las coletas y sus puntas.

Luego abre un poco las coletas para darles forma de trenza .

. Al final, coloca un moño tricolor para amarrar el peinado.

Como tip extra, puedes usar un mousse voluminizador antes de empezar, así tu peinado quedará con textura.

Un peinado creativo y moderno que combina mini coletas con trenzado, perfecto para destacar en la noche del 15 de septiembre. Foto: Instagram @danielaibarrahairstyle

4. Trenzas en forma de mariposa

Esta es una variante moderna de las trenzas Marías porque forma la silueta de unas alas de mariposa. Así es como se hace el peinado:

Divide tu cabello a la mitad y parte esas mitades en dos mechones horizontales.

a la mitad y parte esas mitades en dos mechones horizontales. Con cada mechón, haz una trenza normal. Te deben quedar dos del lado izquierdo y dos del lado derecho.

normal. Te deben quedar dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. Dobla las puntas de las trenzas en cada par (en forma de gota) y sujétalas al inicio para que queden 4 alas.

Fija cada ala con un poco de spray para que no se deformen aunque bailes en la fiesta.

Finalmente, amarra al inicio unos con listones de colores o moños grandes.

Variante colorida de las trenzas marías que simula alas de mariposa, ideales para un look alegre y patriótico. Foto: Instagram @paulinadelcampoa

5. Media coleta con trenza

El peinado más versátil y femenino, ideal si quieres lucir el largo de tu melena. Estos son los pasos a seguir:

Recoge la mitad superior de tu cabello en una coleta.

en una coleta. Con el pelo que sobra al amarrar la media coleta, haz una trenza de 3 mechones.

El resto del cabello puedes dejarlo liso o con ondas suaves.

puedes dejarlo liso o con ondas suaves. Añade flores, listones o moños en la base de la media coleta.

Pon un poco de spray con brillo para que tu pelo se vea luminoso.

Sofisticada y femenina, esta media coleta con trenza combina estilo y modernidad, perfecta para lucir ondas naturales o un liso impecable. Foto: Instagram @vaneacostahairstyle

Las trenzas nunca fallan en una noche mexicana. Ya sea que elijas un estilo sencillo con listones o unas alas de mariposa para decorar tu peinado, estas opciones se robarán las miradas en tu look del 15 de septiembre.

