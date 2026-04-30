El Diablo Viste a la Moda 2: ¿tiene escenas post créditos la película?; esto se sabe

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La esperada secuela , llegó a los cines de México con una oleada de glamour y un soundtrack muy especial que replica la fórmula ganadora para enmarcar cada una de sus escenas, similar a la que conquistó a los fans hace veinte años.

El retorno del icónico personaje de Miranda Priestly está listo para evolucionar y ser parte de una nueva era en el mundo editorial, sin embargo, tras presentar algunos problemas en la revista, el futuro de Runway estará en manos de su ex asistente, quién ahora es una reconocida periodista.

La premisa de esta nueva que reúne al elenco principal, desató dudas sobre el desenlace de la historia, dando pie a especulaciones sobre si la cinta continúa con la tendencia de otras franquicias, al incluir escenas adicionales al final.

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El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios
El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios

¿El Diablo Viste a la Moda 2 tiene escenas post créditos?

Durante el primer día en cartelera, las altas expectativas de los fans están siendo cumplidas al presentar una interesante continuidad a la historia que marcó generaciones.

En ese sentido, es importante aclarar que el final de la película se trata de un cierre directo que ofrece una conclusión tanto a la trama principal, como a sus personajes.

Por este motivo, la cinta no contiene escenas post créditos, en lugar de ello, el filme ofrece a los espectadores que permanecen en la sala de cine hasta el final, una versión extendida de "Runway", el tema musical interpretado por Lady Gaga y Doechii.

El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios
El Diablo Viste a la Moda 2. Foto: 20th Century Studios

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