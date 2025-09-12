Con la viralización de los Labubu, las cajas sorpresa con personajes de distintas franquicias o diseñadores se han convertido en accesorios de colección. Ahora, esta tendencia es adoptada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny con… ¿un sapo?

Descubre en De Última quién es Concho y cuál es su precio.

El Sapo Concho es un llavero inspirado en la especie endémica de Puerto Rico. Foto: X @SapoConchito / @BBPRTV

¿Quién es el Sapo Concho?

Para los fanáticos de Benito Antonio, mejor conocido como Bad Bunny, el Sapo Concho es una figura recurrente dentro de la estética de su más reciente álbum "Debí tirar más fotos".

Este "Conchobubu" tuvo su primera aparición en el cortometraje promocional del disco, estrenado el 3 de enero de 2025 en YouTube. En dicho contenido, el anfibio animado comparte escenas con el actor Jacobo Morales, un hombre mayor que revisa fotografías antiguas y escucha los sonidos de su barrio.

Por lo que Concho funciona como acompañante simbólico en la reflexión central del video: Jacobo Morales lamenta no haber capturado más momentos de su vida, mientras observa los cambios que la gentrificación ha traído a su entorno.

Y de hecho, el Sapo Concho también se convierte en símbolo de la cultura boricua, la biodiversidad y la resistencia puertorriqueña.

Con un diseño visual llamativo, botas azules y gusto por el queso -postre tradicional de masa de hojaldre en Puerto Rico, el personaje es de la especie Peltophryne lemur, endémica de la isla y en peligro de extinción.

Por lo anterior, Bad Bunny lo ha adoptado como distintivo gráfico y ahora también está disponible en un llavero de colección.

El Sapo Concho aparece en el corto del álbum "Debí tirar más fotos". Foto: X @BBPRTV

¿Dónde comprar el llavero del Sapo Concho?

Inspirado en las populares blind box, el Sapo Concho apareció como accesorio similar a un Labubu. Su colección incluye 7 variaciones con vestimentas alusivas a la cultura puertorriqueña: Boxeador, Beisbolista, Baloncestista, Jíbaro, Músico, Futbolista y Cafetero.

Con un precio inicial de 35 dólares, equivalente a $600, salió en preventa en el sitio oficial de Bad Bunny. De momento, aquí se encuentra sold out, pero también es posible comprarlo en los conciertos del cantante. ¡Y es que todos los fans desean tenerlo!

Para muestra, durante sus conciertos de residencia "No me quiero ir de aquí" en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, se registró una afluencia alta de asistentes y, como era de esperarse, los llaveros volaron.

Disponible en preventa y conciertos, el Sapo Concho se convierte en el accesorio más codiciado de Bad Bunny. Foto: Cuenta oficial de X @BBPRTV

Si eres un coleccionista y fanático de Bad Bunny, te recomendamos estar pendiente de los canales oficiales del artista para cuando se lance más stock.

