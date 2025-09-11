El artista Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos (CFDA) para la New York Fashion Week o Semana de la Moda de Nueva York.

El miércoles 10 de septiembre, el CFDA celebró una recepción en el Rockefeller Center previa al inicio oficial de la NYFW, que comienza hoy, 11 de septiembre, y culmina el 16. Al coctel asistieron líderes del CFDA, como el director general, Steven Kolb, y el presidente, el diseñador Thom Browne, así como la influyente Anna Wintour.

Peso Pluma se unió a este grupo de personalidades acompañado por la cantante Kenia Os, quien es su pareja. En esta primera aparición juntos en la Semana de la Moda de Nueva York, los mexicanos deslumbraron con 'total blacks' muy elegantes.

La elegancia de Peso Pluma y Kenia Os en NYFW

Peso Pluma y Kenia Os eligieron vestir la firma del diseñador de origen mexicano Willy Chavarría, quien se encuentra nominado a los premios que otorga la CFDA, en la categoría de diseñador de moda masculina, anunciaron ayer.

El intérprete de corridos tumbados lució un pantalón de vestir de tiro alto y una camisa de mangas largas con botones blancos y cuello imponente. Usó un cinturón fino con hebilla dorada para complementar su total black minimalista.

Foto: Especial. Instagram

La cantante Kenia Os impactó con un look con corpiño con detalle estilo peplum, que presenta una hilera de botones en el mismo tono y un pliegue en el escote strapless en color blanco, el cual crea un contraste elegante y chic.

La falda, con pinzas que resaltan creando un sutil volumen, se presenta en gris Oxford, una tonalidad un poco más clara, es casi imperceptible.

Foto: Especial. Instagram

La cantante suma guantes blancos a su look, que aportan dramatismo y acentúan la elegancia. En cuanto a sus joyas, destacan pendientes con perlas de Dior y un anillo que se superpone sobre el guante.

Con looks coordinados con el color como hilo conductor, Peso Pluma y Kenia Os exhibieron una elegancia sin excesos. Esperamos ver más de sus atuendos en la Semana de la Moda de Nueva York.

