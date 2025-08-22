Los Labubu siguen causando furor. La cantante Lisa, de Blackpink, se ha convertido en una de sus embajadoras más influyentes. Desde el año pasado, se deja ver con cuantiosos muñecos que adornan sus bolsos de lujo como charms.

El fin de semana pasado, se presentó en Londres como parte de la gira mundial de Blackpink “Deadline”. Sorprendió al público al incluir en su vestuario un original look inspirado en un Labubu, en textura de peluche y llamativo color rosa.

Lisa en concierto con un look inspirado en Labubu. Foto: Especial. Instagram @lalalalisa_m

El look de Lisa inspirado en los Labubu

Lisa, a quien también vimos como actriz en la serie “The White Lotus”, lució un conjunto rosa en ‘faux fur’ inspirado en los Labubu, ideado por su fashion stylist Brett Alan Nelson. Está conformado por una minifalda con aberturas y un crop top con corset con varillas.

La cantante completó su look sobre el escenario con botas rosa de caña alta y una máscara con orejitas de Labubu, creada por Chris Habana, con un plástico ligero y 'faux fur', además, los ojos fueron pintados a mano.

El coqueto look de Lisa con minifalda y crop top. Foto: Especial. Instagram @lalalalisa_m

En su cinturón con eslabones dorados destaca un muñeco Labubu del mismo color de su atuendo y con mini cinturón similar al de ella, el muñeco fue personalizado por Marko Monroe. El accesorio, hecho por Rory Rockmore, incluye las letras “FUTW”, título de uno de sus éxitos.

La máscara es clave en el "look Labubu" de Lisa. Foto: Especial. Instagram @lalalalisa_m

Los Labubu fueron creados por el ilustrador Kasing Lung en 2015 para su serie de libros infantiles “The Monsters”; en 2019, la empresa Pop Mart comenzó a comercializarlos como juguetes. Estos muñecos se presentan en cajas sorpresa, es decir, no sabes cuáles son sus características hasta que abres el empaque.

En el universo de la moda, su uso más frecuente ha sido como charms de bolsos de lujo, aunque también se pueden utilizar como colgantes en otras piezas de la vestimenta como acaba de demostrar la artista. Ahora, ¿Lisa impondrá tendencia con su total look de Labubu?

