La fiesta del 15 y 16 de septiembre es una de las celebraciones más esperadas en México. Más allá de la comida y la música, los looks y el maquillaje se convierten en elementos clave para mostrar el orgullo de ser mexicano.

Durante la noche mexicana, los colores verde, blanco se apoderan de propuestas artísticas. ¿Necesitas inspiración? En De Última te presentamos 3 ideas que destacarán tu mirada.

3 looks de maquillaje para las fiestas patrias

1. Delineado rojo con perlas

Este maquillaje combina colores vibrantes y mucho dramatismo. En la almendra del párpado debes llevar una sombra neutra; luego realiza un cut crease con ayuda de un corrector claro o blanco y una brocha plana; y después, añade una sombra verde en el arco del párpado y difumínala para dar profundidad.

El siguiente paso es hacer un delineado fino con sombra roja, abarcando la línea de las pestañas desde el lagrimal hasta el exterior. En seguida, coloca perlas adhesivas sobre el difuminado verde para crear dimensión en el look.

Para terminar, pon un toque de sombra blanca en el lagrimal o iluminador plateado. Si lo prefieres, puedes añadir pestañas postizas o un simple toque de rímel.

De acuerdo con el blog de Maybelline, la incorporación de elementos decorativos -como la pedrería y las perlas- se ha convertido en tendencia capaz de transformar un maquillaje tradicional en una propuesta artística.

2. Delineado tricolor

Este segundo maquillaje es sencillo y minimalista. Primero, traza un delineado negro cat eye, con una punta delgada en el interior del párpado y extendida al final del mismo.

Encima de ese delineado, vuelve a colocar pigmento en tonos verde, blanco y rojo, en representación de la bandera de México; deja el párpado en tonos neutros para no cargar el maquillaje.

Por último, agrega unas pestañas postizas despeinadas. Sin duda, el resultado será una mirada intensa y temática.

Según explica el blog de L’Oréal París, los delineados gráficos y multicolor son la evolución de las técnicas convencionales. Se recomiendan para las personas que buscan un maquillaje llamativo y con mucha identidad.

3. Maquillaje patrio con delineado de mariposa

El tercer maquillaje consiste en difuminar sombras verde, blanco y rojo, dándoles un efecto de acuarela. Su grado de complejidad es más alto, pero el resultado te envantará.

Para lograr el acabado, utiliza una servilleta arrugada, ponle las sombreas y humedécelas con un poco de agua. Después, estampa la servilleta en el párpado y procura que llegue por debajo de la ceja.

El siguiente paso es limpiar el párpado a manera de cut crease y delinear el borde interior con blanco. Luego, en la esquina exterior dibuja las alas de una mariposa; si lo prefieres, toma una imagen de internet como referencia.

Al final, agrega unas pestañas postizas pobladas y en el interior del ojo realiza un sombreado tricolor. Para no saturar tu maquillaje, lleva los labios en tonos neutros.

En un día tan significativo como la noche mexicana, llevar un maquillaje patrio no solo embellece tu look, sino que representa la creatividad para celebrar a nuestro país como se merece.

