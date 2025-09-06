La camisa blanca es un básico de armario que siempre nos hace lucir elegantes. Es una prenda emblemática del estilo de la diseñadora Carolina Herrera, quien es admirada justamente por su elegancia.

La presentadora Martha Debayle, quien tiene un estilo impecable, también la incorpora constantemente en sus looks y se enfrenta a uno de los problemas que muchas mujeres experimentan al usar esta prenda: manchas de maquillaje en el cuello de la camisa.

La camisa blanca se puede manchar de maquillaje fácilmente. Foto: Especial. Instgram @marthadebayle

Hace poco, la empresaria compartió con sus seguidores en Instagram un truco de lavado sencillo para eliminar estas manchas sin la necesidad de tallar la pieza, para evitar dañar la tela. “Porque tallarlas a trancazos hasta que se arruinen y haya que tirarlas no es la solución”, escribió.

Martha Debayle enseña a quitar el maquillaje del cuello de una camisa blanca

En el tutorial que compartió la conductora de radio emplea jabón de trastes para eliminar la mancha de maquillaje de una camisa blanca con cuello muy alto, que puede rozar con facilidad el cuello y el rostro, y llenarse de los productos que se transfieren como base y polvo.

El lavaplatos es el arma secreta de Martha Debayle para eliminar manchas de maquillaje de las camisas. Foto: Especial. Instgram @marthadebayle

Leer también: Cómo evitar que el cuello de la camisa se manche de maquillaje

Paso a paso:

Extiende el cuello de la camisa en el lugar donde vas a lavarla.

en el lugar donde vas a lavarla. Sobre el cuello de la camisa seca añade jabón de trastes cuidando de cubrir bien las partes manchadas; Debayle emplea el de la marca Salvo.

seca añade jabón de trastes cuidando de cubrir bien las partes manchadas; emplea el de la marca Salvo. Deja actuar el producto durante 10 minutos, aproximadamente.

Remueve la suciedad pasando con delicadeza una uña o toalla de mano sobre la tela; ella sugiere evitar tallarla para no maltratar la prenda.

Humedece el cuello con un poco de agua para seguir removiendo las manchas con el paño.

con el paño. Enjuaga bien la camisa blanca para que no queden restos de jabón y cuelga para secar.

Debayle aconseja no tallar las prendas para cuidarlas y así duren más. Foto: Especial. Instgram @marthadebayle

Martha Debayle asegura que ella ha aplicado este truco incluso con camisas de seda, una de las telas más delicadas.

¿Ya conocías este truco de lavado para eliminar manchas de maquillaje?

Leer también: Por qué la ropa sale con manchas blancas de la lavadora

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters