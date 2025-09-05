Sofía Rivera Torres dejó un tiempo de las redes sociales para dar la bienvenida a su hijo Ferrán, el pasado mes de abril. Y durante los últimos días, la presentadora ha retomado sus actividades con un cambio de look.

A sus 32 años, la también locutora se ha propuesto comenzar su etapa como mamá con una imagen renovada. Y es que hace unas semanas la vimos deslumbrar en las galas del reality "La Casa de Los Famosos México" con su cabello castaño.

Pero recientemente causó furor en entre sus fans con un tono cobrizo que, sin duda, debes tener como inspiración por si quieres lucir de impacto como ella.

Leer también Aislinn Derbez y su papá enternecen con matching outfits en foto del recuerdo

Sofía Rivera Torres estrena look con cabello cobrizo

Sofía Rivera Torres no dudó en compartir con sus fans lo bien que le sentó la maternidad y su cambio de imagen. Fue a través de Instagram donde publicó una historia con el mensaje "cobriza me cambia hasta la personalidad. Me siento mamá-lísima".

En la imagen se le aprecia con un tono cobrizo con subtonos anaranjados y amarillos. En la parte superior lleva un tono ligeramente oscuro y se va degradando a claro en las puntas.

La esposa de Eduardo Videgaray lleva su cabello hasta la altura del busto y con capas largas. Por la parte frontal tiene una capa a la altura de la mandíbula, lo que perfila su rostro, un efecto simular al que crean las famosas "curtain bangs".

Ad hoc con su nuevo color de pelo, Sofía Rivera Torres destacó sus facciones con un maquillaje cálido: sombras cobre, delineado chocolate y pestañas para dar profundidad a su mirada. Mientras que en los labios luce un labial durazno.

En definitiva, esta joven mamá tuvo un acierto al combinar su cabello con el maquillaje, armonizando por completo su arreglo.

Sofía Rivera Torres luce su cabello cobrizo. Foto: Instagram @sofiariveratorres

¿Cómo llevar el cabello cobrizo como Sofía Rivera Torres?

¡Perfecto para el otoño 2025! Los cabellos cobrizos reinarán esta temporada y con justa razón, pues se puede elegir con subtonalidades rojas o anaranjadas dependiendo del gusto de cada persona.

De acuerdo con L'Oréal Professionnel, la calidez y versatilidad de este color lo hacen una excelente opción para "quienes buscan iluminar su cabello con toques sofisticados".

Este tinte es una combinación de rojo y anaranjado, por lo que aporta luminosidad y profundidad al pelo. Es posible elegirlo en diferentes intensidades: suave, intenso o medio.

Al tener una base base anaranjada y rojiza, los expertos los recomiendan para personas con pieles cálidas. Y para las personas con esta misma tonalidad pero profunda se puede crear una base marrón o chocolate con rojo para destacarla.

Ya sea de manera sólida o con un efecto degradado, el cobrizo es una tendencia de cabello que vale la pena probar al menos una vez en la vida.

Sofía Rivera Torres, Kendall Jenner y Dua Lipa son algunas de las celebridades que se han atrevido a lucir dicho color de cabello con diferentes matices:

Sofía Rivera Torres ha jugado con diferentes tonos de cobrizo. Foto: Instagram @sofiariveratorres

Leer también Así fue la vida de Giorgio Armani

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters