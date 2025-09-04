La tendencia denominada 'matching outfits' no es nueva, pero siempre resulta ingeniosa, divertida y tierna, sobre todo cuando los protagonistas son madres, padres e hijos. Consiste en vestirse iguales, eligiendo desde una prenda semejante hasta todo el look.

La actriz Aislinn Derbez publicó una fotografía donde ella y su padre, Eugenio Derbez, lucen matching outfits. Fue la imagen del recuerdo que compartió con sus seguidores para felicitar al actor, quien celebró su cumpleaños el martes 2 de septiembre.

“Happy birthday… a este chico que siempre se esfuerza por ser el mejor papá…”, fue una de las frases que expresó en sus redes sociales.

Aislinn y Eugenio Derbez cautivan con 'matching outfits'

Una pequeña Aislinn Derbez enternece las redes sociales vestida igual que su papá. Ambos lucen shorts con estampado multicolor de rayas gruesas, con un 'tank top' básico de color blanco. Completan sus cómodos outfits con calcetines y tenis, los de ella: rojos; los de él: blanco.

La modelo cuenta la bonita anécdota que hay detrás de esta imagen: “Dice que él a fuerza quería vestirse igual a mí y este es el único outfit que logró encontrar en ese entonces; y que no entendía por qué nos veían raro en la calle si nos veíamos tan cool…”.

Aislinn y Eugenio en looks coordinados. Foto: Especial. Instagram @aislinnderbez

No faltaron los comentarios de seguidores que vincularon esta anécdota con los matching outfits de la película “No se aceptan devoluciones”, que protagonizan Eugenio Derbez y Loreto Peralta. “De ahí sacó la idea los outfits de la película no se aceptan devoluciones”, fue uno de los mensajes que escribieron.

Con esta imagen, Aislinn y Eugenio nos recuerdan que la moda también puede ser una manera de afianzar vínculos en familia, y, cuando se trata de niños, es también una manera muy divertida de conectar con ellos.

¿Alguna vez has lucido matching outfits con un ser especial?

