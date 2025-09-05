En diferentes puntos de la Ciudad de México han estado distribuyendo carteles para insinuar la llegada de la popular marca de Kim Kardashian al país. Esta semana, Skims ofreció un evento privado que confirma la noticia.

Yalitza Aparicio fue una de las invitadas a la velada y deslumbró en la alfombra roja luciendo un vestido de Skims en un color muy bonito ideal para la transición al otoño. La actriz de “Roma” simplemente escribió: “Skims llega a México”.

La primera tienda abrió sus puertas hoy, en Artz Pedregal, así lo confirman en las historias de Instagram de la marca, que a su vez fueron compartidas por Kim con sus 355 millones de seguidores.

Cómo es el vestido de Skims que lució Yalitza Aparicio

Los vestidos de Skims suelen combinar sensualidad y minimalismo (sin muchos adornos y en tonos neutros y sobrios). Muchos de sus diseños evocan la silueta del emblemático vestido lencero o ‘slip dress’, con su sencillez sexy.

El vestido que lució la actriz mexicana es largo, de corte recto y abraza la silueta con ligereza. El diseño presenta escote ‘scoop’, tirantes finos que son ajustables y acabado acanalado; en la firma describen que está hecho con “nuestra nueva tela de punto transparente texturizada”.

Yalitza Aparicio luce vestido largo de Skims. Foto: Especial. Instagram @yalitzaapariciomtz, Skims

El tono de la pieza le luce a Yalitza realmente hermoso, es una tonalidad malva que es ideal tanto para el verano como para el otoño. En la tienda online de la firma identifican el color como “Beet” (remolacha), y el modelo también está disponible en negro y marrón.

Aparicio llevó este vestido de la marca de Kim Kardashian con sandalias negras y complementó su look con delicados brazaletes dorados. Con base en la versatilidad de la prenda, también sabemos que luciría muy bien con tenis para un paseo de fin de semana.

El vestido es de la colección de verano de Skims. Foto: Especial. Instagram @yalitzaapariciomtz

Cuánto cuesta el vestido de Skims

El vestido de Skims que luce Yalitza Aparicio (Long Cami Dress) tiene un precio de $3,700 pesos en la tienda online de la marca. Está disponible en tallas desde la XXS hasta la 4X, recordemos que una de las cualidades de la marca de Kim Kardashian es su enfoque inclusivo con variedad de tallas.

