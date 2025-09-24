El diseñador georgiano Demna fue director creativo de Balenciaga entre 2015 y 2025. Entre los numerosos cambios ocurridos en las sillas en la industria de la moda recientemente se encuentra su paso al liderazgo artístico de Gucci. El anuncio fue hecho en marzo de este año y fue sucedido en Balenciaga por Pierpaolo Piccioli.

Su debut en Gucci, principal firma del grupo Kering, es de los más esperados de esta temporada. En el marco de la Semana de la Moda de Milán, Demna develó su primera propuesta para la marca de lujo italiana (temporada primavera 2026), aunque su primer desfile será el año que viene.

Primero, compartió imágenes de los looks en las redes sociales de la marca, un abrebocas del nuevo capítulo de Gucci bajo su dirección creativa. Creó arquetipos de una familia con dinero y los presentó en fotografías enmarcadas como si fueran cuadros y portarretratos de un hogar; comunicó que la colección se llama “La famiglia” (La familia).

"La famiglia" es la colección debut de Demna en Gucci. Esta es una imagen del lookbook que compartió en redes sociales. Foto: Especial. Instagram @gucci

Posteriormente, presentó un fashion film protagonizado por Demi Moore ("La sustancia"), que narra la historia ficticia de una matriarca de la familia Gucci con sátira. La premier del cortometraje se llevó a cabo en Milán y reunió al cast y a modelos vestidos con los nuevos diseños Gucci.

“Reuní una familia imaginaria para narrar la historia, cada figura representando un fragmento de la narrativa general. Dado que mi primer desfile será en febrero (de 2026), sentí que la historia de 'La famiglia' debía contarse a través de un cortometraje…”, dijo Demna a WWD.

The Tiger, el filme de Gucci protagonizado por Demi Moore

A Demi Moore la acompañan en el cortometraje “The Tiger” los actores Edward Norton, Keke Palmer, Alia Shawkat, Elliot Page, Ed Harris, Halina Reijn, Julianne Nicholson, Heather Lawless y Ronny Chieng, además, participan las modelos Kendall Jenner y Alex Consani.

La cinta cuenta con la dirección de Spike Jonze y Halina Reijn. “La historia de ‘The Tiger’ relata la historia de Barbara Gucci (Moore), directora ejecutiva internacional de Gucci y presidenta del consejo en California, mientras se reúne con sus hijos y un invitado especial en la casa familiar para celebrar su cumpleaños.

Demna presentó su primera colección para Gucci con un cortometraje, cuya premier celebró en la Semana de la Moda de Milán. Foto: Especial. Instagram @gucci

“Detrás de su apariencia impecable, Barbara lucha para balancear todo: sostener la reputación de la compañía, impresionar a un invitado de honor, ser madre y su desesperado intento de controlarlo todo. Cuando la noche toma un giro inesperado, su fachada cuidadosamente construida comienza a resquebrajarse y tambalea hacia el colapso mientras la familia intenta encontrar un nuevo camino”, detallan en la sinopsis de la historia.

En el cortometraje, los personajes visten diseños de la nueva colección, mientras dan vida a una sátira que con agilidad lanza cuestionamientos sociales, conmoviendo y divirtiendo a la vez, mientras exhibe el ADN de la marca y la intención estética del nuevo capítulo. Demi Moore luce varios vestidos que Demna ya había develado en las redes sociales de la marca.

La premier y la colección

A la premier asistieron miembros del reparto. Demi Moore usó un vestido dorado con flores que lució en uno de los afiches del cortometraje; también destaca el abrigo animal print que Alex Consani llevó en el lookbook y en el filme.

Parte del elenco: Alex Consani, Demi Moore y Edward Norton. Foto: AP

Entre los invitados estuvieron Anna Wintour, Gwyneth Paltrow y Serena Williams. Lila Moss, hija de Kate Moss, fue una de las modelos que se enfundó en looks de la colección de Gucci.

Anna Wintour y Gwyneth Paltrow entre las invitadas a la premier de "The Tiger" en Milán. Foto: AP

Demna detalla que exploró el origen de la firma para dar vida a esta propuesta y tomó mucha inspiración de la era del director creativo Tom Ford, sin embargo, considera que será en su desfile de febrero cuando presentará su propia visión de Gucci que aún está construyendo.

Lila Moss modela un total black de la primera colección de Gucci creada por Demna. Foto: AP

En la colección “La familia” destacan sus vestidos de noche y abrigos; también los detalles como transparencias y plumas. En cuanto al estampado, no puede faltar el monograma de la marca y una dosis de clásicos como el animal print y las flores. Hay un equilibrio entre maximalismo y minimalismo

La colección estará a la venta solo en 10 tiendas, en diferentes países, desde el 25 de septiembre hasta el 12 de octubre.

