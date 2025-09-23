En el primer trimestre de 2025, Nike y Skims anunciaron una alianza que va más allá de una colección. Se trata de la creación de una marca de ropa deportiva femenina en conjunto: NikeSkims.

“Basándose en la innovación y en una creencia sin par en las mujeres, el producto NikeSkims está hecho para realzar la figura y diseñado estratégicamente para el máximo rendimiento”, detallan en su sitio web.

La primera colección tiene una paleta de colores que expresa el ADN de la firma fundada por Kim Kardashian: en tonos neutros, esta vez oscuros, como morado (berenjena), chocolate, gris y negro. Se pueden conseguir prendas deportivas indispensables como leggings, brasieres, tops, shorts y chaquetas.

“Cada pieza está diseñada con una atención al detalle inquebrantable, ofreciendo estilo, funcionalidad y comodidad que se adaptan perfectamente al entrenamiento y al uso diario”, dicen.

Las atletas Romane Dicko y Beatriz Hatz en la primera campaña de NikeSkims. Foto: Especial

Inspirada en la fuerza de mujeres atletas

La primera colección de NikeSkims está inspirada en la fuerza de mujeres atletas, la marca asegura que reunieron en esta campaña a más de 50 deportistas, incluidas destacadas atletas universitarias de la USC (Universidad del Sur de California) y la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles).

Serena Williams es una de las famosas que resalta como imagen, acompañada por otras figuras del ámbito deportivo como Jordan Chiles, Beatriz Hatz, Sha’Carri Richardson, Madissen Skinner, Romane Dicko y Nelly Korda.

Como es habitual en cada lanzamiento de Skims, Kim Kardashian también modela prendas de la colección. La empresaria asegura que esta marca fue creada para empoderar a las mujeres deportistas, “desde las competidoras de élite hasta las entusiastas del gimnasio, para que se muevan con naturalidad y alcancen sus metas con confianza”, se refirió en un comunicado.

Serena Williams y Kim Kardashian con prendas de la colección. Foto: Especial

Cuáles son las colecciones de NikeSkims

NikeSkims anuncia que ofrece tres colecciones principales: Matte, Shine y Airy, las cuales se actualizarán cada temporada y se complementarán con cuatro colecciones de temporada.

Matte. Diseños esenciales que son suaves y moldeadoras con nivel de compresión media: leggings, tops, chamarras, shorts biker y pants son algunas de sus piezas. Tienen tecnología Dri-Fit de Nike, que hace que sean transpirables para mayor comodidad.

Shine. Prendas elásticas con sutil brillo que incorporan tecnología de secado rápido; la marca destaca la elegancia como atributo de esta línea. Ideal para entrenamiento de fuerza. Incluye piezas como leggings y tops deportivos.

Airy. Aquí encontrarás “básicos respirables”, aseguran, como shorts holgados, camisetas de mangas largas y playeras. Dicen que la colección es ideal para actividades de bajo impacto.

Una de las colecciones de temporada de la que ya dan muestra es la Vintage Seamless, con tecnología de tejido sin costura, se caracteriza por su textura acanalada y sutil efecto deslavado que aporta ese toque . Incluye leggings con banda elástica en la cintura, brasieres, tank tops y tops de mangas largas.

Campaña de la primera colección de NikeSkims. Foto: Especial. Instagram @skims

¿Cuándo estará disponible?

La primera colección de NikeSkims estará disponible desde el 26 de septiembre en Estados Unidos. La expansión global de la marca está prevista para el año 2026.

Skims abrió su primera tienda en México a principios de septiembre, así que se espera que esta nueva marca desarrollada con Nike pueda llegar al país próximamente.

