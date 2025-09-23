Más Información

En el primer trimestre de 2025, Nike y Skims anunciaron una alianza que va más allá de una colección. Se trata de la creación de una marca de ropa deportiva femenina en conjunto:

Una de las colecciones de temporada de la que ya dan muestra es la Vintage Seamless, con tecnología de tejido sin costura, se caracteriza por su textura acanalada y sutil efecto deslavado que aporta ese toque . Incluye leggings con banda elástica en la cintura, brasieres, tank tops y tops de mangas largas.

Campaña de la primera colección de NikeSkims. Foto: Especial. Instagram @skims
Campaña de la primera colección de NikeSkims. Foto: Especial. Instagram @skims

¿Cuándo estará disponible?

La primera colección de NikeSkims estará disponible desde el 26 de septiembre en Estados Unidos. La expansión global de la marca está prevista para el año 2026.

Skims abrió su primera tienda en México a principios de septiembre, así que se espera que esta nueva marca desarrollada con Nike pueda llegar al país próximamente.

