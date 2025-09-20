Los tenis blancos son el calzado estrella de cualquier outfit, pero también con el que más se batalla al momento de limpiarlos. Y es que, con el paso del tiempo, la suela acumula mugre, su superficie se mancha y hasta pueden adquirir un tono amarillento.

Entre los métodos caseros de limpieza destaca la acetona, sustancia que utilizada con precaución puede devolverles su apariencia... ¡como cuando los compraste!

Leer también Los Converse se reinventan en tonos patrios esta temporada

¿Qué tan recomendable es limpiar los tenis blancos con acetona?

La acetona funciona para la limpieza de los tenis blancos porque es un solvente, lo que significa que puede disolver la grasa y la suciedad que el agua con jabón no quitan.

De acuerdo con el blog de la marca Panam, este líquido tiene mayor eficacia en las partes de goma, por ejemplo, en las suelas, en la lengüeta o en las puntas de las agujetas.

Sin embargo, en cuero o en gamuza puede causar daños como afectar la textura o desvanecer el color. Así que antes de limpiar tu calzado, revisa de qué materiales está fabricado.

Otros puntos clave a considerar sobre la acetona son:

Disuelve las manchas en el plástico.

Se seca sin dejar humedad.

No es apta para materiales delicados como la gamuza, cuero, charol, tela, etcétera.

Antes de usar acetona en todo el zapato, prueba en un área discreta para evitar daños. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar los tenis blancos con acetona?

Tomando en cuenta los materiales con los que la acetona sí es compatible, reúne un poco del líquido, quita las agujetas de tus tenis y realiza los siguientes pasos:

Aplica la acetona con ayuda de un hisopo sólo en una parte de la suela. Si no hay daño en el material, empapa un algodón o trapo en acetona y frota con suavidad las partes de goma. En zonas con manchas, haz movimientos circulares aplicando un poco más de presión. Deja que tus tenis se sequen al aire libre, lejos de la luz solar y de la humedad.

Para el resto de zonas del calzado, una vez que la acetona se seque, limpia con agua y jabón neutro. Vuelve a poner las agujetas y las plantillas, si es que las retiraste, y tus tenis quedarán listos.

Alterna la acetona con métodos caseros para mantener los tenis en buen estado. Foto: Freepik

¿Qué precauciones tener al limpiar los tenis con acetona?

Aunque la acetona es una aliada poderosa, justo como funciona para quitar el esmalte de las uñas, un mal uso puede arruinar tus tenis blancos. Así que toma en cuenta los siguientes tips:

Evita saturar con acetona el algodón o trapo porque puede escurrir y dañar otras áreas de tu calzado .

. Los vapores de la acetona son fuertes, por lo que se recomienda limpiar tus tenis en un sitio ventilado.

Recuerda siempre hacer una prueba para descartar posibles daños en los materiales.

La acetona es un recurso práctico y eficaz para darles un aspecto impecable a tus tenis blancos.

Leer también Qué pasa si le pones azúcar al shampoo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters