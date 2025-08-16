Los tenis de lona son un básico que nunca pasa de moda. Cómodos, ligeros y fáciles de combinar, son perfectos para un look relajado. Sin embargo, su desventaja es que se ensucian con facilidad, perdiendo ese aspecto fresco que tanto nos gusta.

Aprender a lavar tus tenis de lona de manera correcta no solo les devuelve su buena apariencia, sino que también prolonga su vida útil. Con simples pasos y algunos ingredientes que tienes en casa, puedes lograr que luzcan como el primer día.

¿Cuál es la mejor técnica para lavar tenis de lona a mano?

Lavar a mano es la forma más segura para mantener intacta la estructura y el color de tus tenis de lona. Este método recomendado por Converse evita que la tela se afloje y que las suelas se deformen.

Pasos recomendados:

Quita los cordones y lávalos por separado con agua tibia con jabón neutro. Prepara una mezcla de agua tibia, jabón suave y bicarbonato para potenciar la limpieza. Frota con un cepillo de cerdas suaves haciendo movimientos circulares. Limpia el exceso de jabón con un paño húmedo y revisa que no queden manchas. Rellena el interior con papel periódico y deja secar a la sombra en un lugar ventilado.

No olvides sacar las plantillas y cordones antes de lavar tus tenis de lona. Foto: Freepik

Tip De Última: Antes de empezar a lavarlos, sacude bien los tenis para quitar polvo o tierra acumulada. Esto evitará que la suciedad penetre al mojar la tela.

¿Cómo lavar tenis de lona blancos sin perder su color original?

Los tenis blancos requieren un cuidado especial, debido a que si utilizas el método incorrecto puede provocar manchas amarillas o pérdida de brillo. Un truco infalible es añadir vinagre blanco en la mezcla de jabón. Este actúa como aclarador natural y ayuda a recuperar el tono original sin dañar la tela.

Estas son algunas recomendaciones de Vans para potenciar el tono blanco de tus tenis:

Aplica la mezcla de jabón, bicarbonato y vinagre sobre las manchas más marcadas.

sobre las manchas más marcadas. Usa un cepillo de dientes para limpiar costuras y áreas de difícil acceso.

Evita la luz del sol directa durante el secado para prevenir que la suela se torne de color amarillo.

Si la suela ya tiene color amarillento, frota con pasta de dientes y retira con un paño húmedo.

Tip De Última: Puedes remojar los tenis en agua con sal durante 20 minutos para fijar el color y evitar decoloraciones en la tela.

¿Es buena idea lavar tenis de lona en la lavadora?

Aunque no es el método más seguro, en ciertos casos puede ser útil. Si decides hacerlo, es importante proteger los tenis para minimizar riesgos:

Un ciclo frío y sin centrifugado es todo lo que tus tenis de lona necesitan para sobrevivir a la lavadora. Foto: Freepik

Guarda los tenis en una bolsa de tela o funda de almohada para evitar golpes en la lavadora.

en una bolsa de tela o funda de almohada para evitar golpes en la lavadora. Usa un ciclo corto, con agua fría y sin centrifugado intenso.

Añade una pequeña cantidad de detergente líquido suave.

Nunca uses secadora: el calor directo puede deformar la tela y endurecer la goma.

Con estos trucos, tus pares de tenis favoritos siempre estarán listos para cualquier plan.

