La actriz australiana Margot Robbie volvió a ser el centro de los reflectores durante el estreno de "A Big Bold Beautiful Journey", celebrado en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres.

Para esta ocasión, Robbie eligió un 'naked dress', vestido transparente, de Armani Privé, de la colección primavera-verano 2025, cubierto de bordados y cristales que dan forma a un mosaico floral.

El diseño fue uno de los últimos creados bajo la dirección de Giorgio Armani, quien falleció el 4 de septiembre de 2025, lo que convirtió su elección en un homenaje hacia el diseñador.

Margott Robbie luce Armani Privé. Foto: Instagram @andrewmukamal

¿Qué elementos destacan en el vestido de Armani Privé?

Armani Privé es la línea de alta costura de la casa italiana, fundada en 2005 para presentar colecciones exclusivas en París. A lo largo de dos décadas, esta división ha vestido a actrices en festivales como Cannes, Venecia y los premios Oscar.

El 'naked dress' que lució Margot Robbie fue elaborado en tul nude completamente bordado con cristales y aplicaciones en tonos metálicos. El resultado generó un efecto de “segunda piel” que atrajo la atención del público.

Margot Robbie lució un naked dress con accesorios sencillos y un peinado recogido. Foto: AP

La colección de la que forma parte el vestido de Margot incorporó referencias de Japón, China, India, el norte de África y Polinesia. Dichas influencias se plasmaron en siluetas, bordados, estampados y aplicaciones que buscaron integrar elementos de diversas tradiciones culturales a la alta costura.

Entre los detalles que lo convirtieron en tendencia destacan:

Tirantes finos recubiertos en pedrería, unidos en la espalda por una roseta de cristales.

Transparencias estratégicas en los costados que potenciaron la silueta de la actriz.

Una caída recta hasta el suelo, sin cortes ni forro, para reflejar la luz de los flashes.

El outfit se completó con sandalias plateadas de Aquazzura, pendientes discretos y un recogido con raya central.

¿Por qué el look de Margot Robbie desató debate en redes sociales?

El vestido de Robbie se convirtió en tema de conversación global. La reacción dividida responde al auge del 'sheer dressing', tendencia que ha sido defendida por figuras como Zendaya y Florence Pugh en distintos eventos internacionales.

El vestido que lució Magot Robbie fue de los últimos diseños de Giorgio Armani. Foto: Instagram @andrewmukamal

Durante la promoción mundial de Barbie, la actriz apostó por varios diseños de Armani Privé, entre ellos un vestido inspirado en la muñeca Barbie Superstar de 1977.

Con esta aparición, Margot Robbie refuerza su vínculo con Armani Privé en un evento que también marcó el inicio del recorrido internacional de "A Big Bold Beautiful Journey", cinta que continuará su promoción durante las próximas semanas.

