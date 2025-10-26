Durante la temporada de Halloween, los tonos oscuros vuelven a dominar las pasarelas y los tutoriales de belleza. Así, el labial negro se perfila como uno de los productos favoritos por su versatilidad.

Ya sea para complementar un disfraz, acentuar un look nocturno o convertirse en el punto central de un maquillaje cotidiano, no te puede faltar en tu cosmetiquera.

Esta tendencia, que mezcla lo clásico con lo alternativo, se reinventa en diferentes acabados y estilos, adaptándose a cualquier gusto o tono de piel. Por eso, hoy te dejamos 5 ideas para llevarlo.

¿Cómo llevar un labial negro en un maquillaje?

1. Negro con matices rosas

Inspirado en la estética gótica moderna, el labial negro con toques morados o rosas aporta un aire sofisticado y misterioso al maquillaje. Es una opción ideal para looks nocturnos o disfraces románticos.

Según el blog de Maybelline, aplicar una base nude antes del color ayuda a que el tono se adhiera mejor. Después, puede añadirse un toque de morado o rosa en el centro para generar un efecto degradado.

El resultado es un lip combo intenso pero equilibrado, perfecto para Halloween.

2. Negro con glitter

Esta tendencia con un labial negro y destellos se inspira en la estética glam de los años 90, donde el brillo era protagonista de maquillajes femeninos y masculinos. Se recomienda para noches festivas o disfraces sencillos que buscan resaltar.De acuerdo con L’Oréal Paris, es mejor aplicar primero un labial negro de textura cremosa y luego añadir glitter suelto en los labios. De tal modo que el contraste produzca un efecto luminoso, capaz de llamar la atención.

3. Negro mate

El acabado mate se mantiene como un clásico para los maquillajes de Halloween. Su textura aterciopelada aporta un efecto pulido y elegante al makeup look. Otra de sus ventajas es que combina con cualquier atuendo. Según indican los expertos de Maybelline, antes de aplicar este tipo de producto, es importante exfoliar e hidratar los labios para evitar grietas, ya que en su mayoría son fórmulas secas y de alta duración. Asimismo, se recomienda usar una brocha fina para obtener precisión y un acabado uniforme, sobre todo en los bordes de los labios.

4. Negro glossy

Este Halloween, el labial negro glossy regresa como una versión moderna de los looks de principios de los años 2000. Su efecto húmedo aporta volumen, ideal para maquillajes inspirados en estilos futuristas o un disfraz atrevido.El blog de L’Oréal Paris sugiere aplicar una capa ligera de labial negro y sellarla con un gloss transparente. Y así se sencillo se puede elevar un maquillaje de temporada. Por si no lo sabías, este tipo de acabado refleja la luz, aportando frescura al rostro y hace que los labios luzcan más juveniles.

5. Negro efecto vidrio

Inspirado en la tendencia coreana “glass skin”, el labial efecto vidrio combina base nude con un toque de brillo negro, logrando un contraste inesperado. Es ideal para quienes buscan un maquillaje natural con un punto oscuro.Siguiendo con la información de Maybelline, este efecto se logra aplicando una capa delgada de labial negro o usarlo como delineador. Luego, se le añade un gloss de textura gruesa. Se trata de un estilo que aporta dimensión, perfecto para el día o para un maquillaje minimalista de Halloween.

¡Ya lo sabes! La versatilidad del labial negro permite adaptarlo tanto a disfraces como a looks diarios con un toque terroríficamente chic.

