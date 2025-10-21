Durante el otoño, las corbatas vuelven a reclamar su lugar como piezas clave en los armarios. Originarias del siglo XVII, cuando los soldados croatas las usaban como distintivos, estos accesorios han sobrevivido al paso del tiempo, adaptándose a nuevas estéticas.

Hoy, su presencia en las pasarelas nos confirma que ya no son un mero símbolo de formalidad, sino una prenda versátil que juega con el equilibrio de los masculino y lo femenino.

Por lo anterior, aquí te contamos cómo integrar una corbata en tus looks.

¿Cómo llevar una corbata este otoño 2025?

Look XL

Las prendas amplias siguen dominando esta temporada. Incorporar una corbata en un outfit oversize es un acierto para quienes buscan comodidad sin perder elegancia.

Así que prueba con combinar unos pantalones o shorts de pinzas anchos, una camisa blanca ligeramente desabrochada y una chamarra americana XL.

El truco está en dejar la corbata suelta, como un accesorio casual. Según el blog Dress your colour, el estilo XL busca una estética audaz y liberal, por lo que es perfecto para lograr un look desordenado y a la moda.

Para un toque extra, añade zapatos planos, botas o mocasines y un peinado pulido.

Cuero y corbata

El cuero, un material estrella también del otoño, se une a la corbata para crear una mezcla rebelde y clásica.

Una idea para sumarte a la tendencia es llevar una chamarra de piel negra o burdeos con una camisa blanca y una corbata de seda en tono oscuro, lo que logra un efecto punk preppy moderno.

Según indica Disha Fashion Institute, este contraste entre texturas —la suavidad de la seda y la rigidez del cuero— aporta dinamismo visual y fuerza al look.

Finalmente, añade unos botines de tacón o plataformas para un resultado que funcione tanto de día como de noche.

Estilo corporate girl

Inspirado en los trajes sastre de los años 80, dicho estilo combina una silueta estructurada con detalles.

Te recomendamos armar tu outfit con un blazer XL, pantalones rectos o falda tableada y una corbata que combine con el color del conjunto.

Y para suavizar el resultado, agrega una blusa de seda o un top con cuello redondo.

Tip extra: complementa con un maquillaje natural, un peinado limpio y accesorios discretos para lucir como toda una chica corporativa.

Corbata como cinturón

Usar la corbata como cinturón es una de las tendencias más originales del otoño. Basta con anudarla sobre un vestido fluido o un pantalón de tiro alto para transformarlos.

También puedes jugar con colores contrastantes o estampados atrevidos, por ejemplo, una corbata con rayas diagonales enmarca la cintura y aporta dinamismo al atuendo.

Si lo prefieres, amarra la corbata y utilízala como diadema, bufanda o moño.

Total look o monocromático

Vestirse de un solo color —sea gris, beige o azul marino— estiliza la figura y permite que una corbata se integre de manera sutil.

En este look, la clave es cuidar las texturas: una camisa satinada, pantalones palazzo o una mini falda y una corbata de lino crean un equilibrio visual impecable.

Recuerda que la monocromía aporta una sensación de limpieza y modernidad, perfecta para quienes prefieren la sencillez sin renunciar al estilo.

Este otoño 2025, la corbata es la protagonista de tus atuendos. Hazla parte de tu estilo: ya sea anudada, suelta o reinventada como moño, a manera de cinturón o diadema... ¡te encantará!

