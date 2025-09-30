El maquillaje cambia con las estaciones y este otoño 2025 las tendencias giran en torno a colores cálidos, acabados luminosos y propuestas dramáticas para elevar un look.

Si no sabes de qué hablamos, revisa nuestra guía con las 5 propuestas de makeup que tienes que probar esta temporada.

¿Cuáles son las tendencias de maquillaje para otoño 2025?

1. Rímel borgoña

El rímel en tonos burdeos es uno de los productos favoritos de otoño 2025 porque agrega dimensión y resalta la mirada. Además, complementa diferentes tonos de ojos y de pieles.

Tips para llevar la tendencia:

Prepara las pestañas con un rizador.

Aplica una primera capa de rímel en las pestañas superiores con movimientos en zigzag.

Intensifica el color con una segunda capa si buscas un efecto más dramático.

Este color combina a la perfección con sombras neutras o doradas, logrando un contraste chic para tus looks de día y de noche.

2. Rubores en tonos café

Los rubores en tonos chocolate ayudan a crear un efecto bronceado, aún con el clima templado de la época estacional.

Es importante no confundirlo con el bronceador o el contorno, pues este tipo de rubor se aplica en lo alto de las mejillas. De acuerdo con el blog de Maybelline NY, utilizar una brocha suave y subirlo a las cienes.

Tips para llevar la tendencia:

Aplica el rubor después de la base y antes del iluminador. Difumina bien para que se integre en el look.

Utiliza un rubor en tono café y llévalo en la nariz para simular unas mejillas sonrojadas de manera natural.

Recuerda que estos tonos son pigmentados, por lo que es preferible aplicarlo en capas ligeras. Asimismo, los expertos de Maybelline NY sugieren usar los rubores de fórmula en crema para darle un acabado jugoso a la piel.

3. Base en acabado dewy

La piel luminosa se mantiene como una de las tendencias más poderosas del otoño 2025. Según el blog de Maybelline NY, el acabado dewy puede ofrecer esa textura fresca con bases hidratantes o sérums con color.

Tips para llevar la tendencia:

Prepara tu piel con una rutina de sérum, hidratante y protector solar.

Elige bases cremosas o fluidas que unifiquen el tono de tu rostro. No es necesario que tengan cobertura alta.

Refuerza el brillo de la base con un iluminador líquido, colocado en puntos estratégicos como los pómulos y el arco de cupido.

La diferencia con el acabado mate es que mientras éste controla el brillo de la piel, el dewy resalta la luz natural del rostro.

4. Labios ombré en café

Inspirado en las tendencias de los años 80 y 90, los labios degradados regresan con fuerza esta temporada.

Tal como lo indica el blog de MAC Cosmetics, dicho estilo se consigue delineando los labios con un lápiz chocolate, difuminando hacia dentro y aplicando un labial nude en el centro.

Para un acabado más voluminoso, se puede agregar un gloss transparente.

Tips para llevar la tendencia:

Hidrata tus labios con bálsamo antes de maquillarlos. Delinea tus labios con un lápiz café, sobrepasando ligeramente el contorno. Rellena el centro con un labial nude más claro al de tus labios naturales. Corrige los bordes con corrector para que se vean bien definidos.

Este combo te permite jugar con la intensidad y adaptarlo tanto a un look elegante como a uno casual.

5. Cejas decoloradas

La tendencia más arriesgada del otoño: cejas decoloradas como las que han lucido las actrices Jenna Ortega o Mia Goth, aunque de ésta última son su tono natural.

Se trata de un estilo que, según el observatorio Tagwalk, creció más del 90% en pasarelas de firmas lujosas.

Se caracteriza por un contraste marcado con el cabello y una estética minimalista. Para conseguirlas hay dos métodos:

Decoloración con kits especializados (siempre con precaución por posibles irritaciones en la piel).

Con maquillaje, pero utilizando correctores o geles de cejas claros para rebajar su tono natural.

Dichas cejas cambian radicalmente la expresión del rostro y, aunque impacta visualmente, es una tendencia de corta duración porque crece el vello y regresa a su color natural.

El maquillaje este otoño 2025 combina lo clásico con lo experimental, ofreciendo desde pequeños toques de color hasta transformaciones completas.

