¿Cuáles son tus jeans preferidos? Los pantalones de mezclilla no pueden faltar en el clóset de hombres y mujeres, pues no es un secreto que son parte de los outfits del día a día. En De Última, reunimos algunos de los modelos que están en tendencia en otoño.

Barrel

Los jeans barrel llegaron para quedarse un rato más. Su silueta con curvatura en las perneras conquistó a las más fashionistas, ayuda a crear outfits con un estilo divertido y chic. Los barrel se pueden lucir desde con crop tops para un paseo de fin de semana hasta con camisas fajadas y blazers para darles un acento más elegante.

Jeans barrel de la marca española Mango. Foto: Especial

Cargo

Los jeans cargo tienen un espacio privilegiado en el clóset femenino en este momento, con perneras ligeramente holgadas y múltiples bolsillos exteriores. “El cargo suma bolsillos funcionales y una vibra utilitaria muy actual”, asegura la marca C&A. Este pantalón es perfecto para el otoño cuando queremos lucir looks con aire relajado y sentirnos cómodas.

Jeans cargo de C&A, para un outfit relajado y cool. Foto: Especial

Flare

Su toque vintage es único. Los jeans flare se caracterizan por tener la bota acampanada, un poco más amplia que el ‘boot cut’. Aunque es un fit que puede favorecer a todos los tipos de cuerpo, es ideal para mujeres con cuerpos: recto, reloj de arena y triángulo invertido, porque crea armonía en la silueta.

Los jeans flare son ideales para outfits de estilo boho, estos son de Stradivarius. Foto: Especial

Rectos

Más que una tendencia, son un básico de armario. Los jeans rectos, que también conseguirás como ‘straight’, quedan bien a todos los tipos de cuerpo y pueden lucirse incluso en outfits elegantes (preferiblemente en azul oscuro). Es el clásico que no puede faltar en otoño, puedes elegirlo de tiro medio o alto. La marca Levi's recientemente lanzó un nuevo 501: Curve, que se adapta a las curvas femeninas, maneniendo el corte recto de sus clásicos 501.

Los jeans rectos más clásicos de Levi's se adaptan mejor a la silueta femenina con esta versión: Curve. Foto: Especial

Wide Leg

El Wide Leg es otro infaltable en esta temporada. Aunque el Skinny (ceñido) se encuentra entre los favoritos de muchas mujeres, la verdad es que los jeans de pernera holgada se mantienen en el top de las tendencias en 2025. Los jeans Wide Leg son ajustados en la cintura y holgados desde la cadera hasta abajo, ofreciendo comodidad y estilo. Se adaptan a diferentes estilos de outfits y se pueden llevar con todo tipo de calzado.

Unos jeans Wide Leg de Zara, con efecto deslavado siempre de moda. Foto: Especial

Leer también: Levi’s lanza una nueva versión de sus clásicos jeans 501: Curve

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters