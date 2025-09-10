Con el 15 de septiembre a la vuelta de la esquina, muchas estamos buscando el labial ideal para que el maquillaje de las fiestas patrias aguante pozole, fotos y fiesta sin tener que estar retocando cada rato.

La clave está que no se transfiera, no reseque y que dure hasta el “¡Viva México!”. Creemos haber encontrado el labial perfecto, el SuperStay Vinyl Ink de Maybelline que además, encontramos con descuento en Amazon en 150 pesos.

Nuestros tonos favoritos para estas Fiestas Patrias:

¿Qué tiene de especial este labial?

La fórmula SuperStay Vinyl Ink de Maybelline ha llamado la atención por ofrecer color intenso con brillo tipo vinilo y, al mismo tiempo, una duración de hasta 16 horas. No es común encontrar un labial con ese tipo de acabado brillante que además sea resistente al paso del día.

Aunque suena a promesa de empaque, lo cierto es que muchas usuarias coinciden en que sí cumple:

No se corre fácilmente

No mancha cubrebocas, vasos o mejillas

Y, a diferencia de los labiales mate, no reseca ni marca pliegues

Eso sí, es importante aplicarlo bien: hay que agitar el producto antes de usarlo y dejarlo secar sin frotar los labios.

Opinión de la editora de Descubre y Compra

"Tengo los labios muy resecos todo el año. La única forma de mantenerlos presentables es con bálsamos muy hidratantes como la lip mask de Laneige o el reparador labial de Isdin. Por eso, la mayoría de los labiales indelebles no me funcionan: me marcan todas las líneas y me dejan los labios acartonados.

Este labial, en cambio, se siente cremoso. Lo llevo usando casi dos años y ya lo tengo en tres tonos distintos. El acabado tipo gloss ayuda a disimular un poco la textura de los labios. Tiene un olor fuerte, como a manteca de cacao, que puede no gustarle a todo el mundo.

El color es muy intenso desde la primera pasada, y el aplicador permite colocarlo con precisión sin necesidad de delineador. No mancha, aunque en mi experiencia conviene retocar después de comer si quieres mantener el acabado brillante. Y para retirarlo, lo mejor es usar un desmaquillante o un agua micelar bifásica como el Agua Micelar en Aceite de Garnier, porque con solo agua y jabón no se va fácilmente."

Nuestros tonos favoritos para el 15 de septiembre

La línea tiene varias opciones en la gama del rojo, y lo mejor es que hay un tono para cada tipo de celebración. Aquí te dejamos tres opciones para que elijas tu favorita para este 15 de septiembre.

🔥 Red-Hot: El clásico rojo bandera

Es un rojo puro, brillante y encendido. Perfecto si lo que quieres es que tus labios sean el centro del maquillaje.

💋 Lippy: Un rojo quemado más discreto

Este tono tiende hacia lo vino, pero sigue siendo un rojo elegante. Tiene presencia, pero sin ser llamativo.

👑 Royal: El rojo oscuro con personalidad

Si lo tuyo son los tonos intensos y con carácter, este rojo profundo puede ser tu mejor aliado.

❤️ Wicked: El rojo intenso con carácter moderno

Este tono es un rojo profundo y vibrante, es de esos tonos que llaman la atención sin ser estridentes

Elegir un labial también es cuestión de estilo personal. Si prefieres tonos más neutros, texturas mate o fórmulas naturales, este puede no ser para ti. Pero si te gusta el brillo con impacto, sin sacrificar duración ni comodidad, podría valer la prueba.