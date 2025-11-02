Aunque el oscurecimiento en las axilas no representa un problema médico grave, sí puede generar inseguridad, sobre todo en quienes disfrutan llevar blusas o playeras sin mangas.

Su cambio de tono, que puede presentarse en distintas etapas de la vida, tiene diversas causas pero múltiples formas de tratamiento. Y entre los remedios más comunes destaca el vinagre de manzana.

Este producto, popular dentro de la cocina y hasta el campo de la belleza, tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. También ayuda a regular el pH de la piel y actúa como exfoliante natural.

Las axilas se oscurecen por diversas causas, como el aluminio presente en los desodorantes. Foto: Freepik

Leer también Cuáles son las telas que pueden causar mal olor

¿Por qué se oscurece la piel de las axilas?

El oscurecimiento de las axilas —conocido médicamente como hiperpigmentación postinflamatoria— ocurre cuando la piel produce más melanina en respuesta a irritaciones o fricciones constantes.

Según los expertos de Mayo Clinic, los factores más comunes por los que ocurre son la depilación frecuente, el uso de desodorantes con químicos fuertes (entre los que se encuentra el aluminio), el sudor excesivo y la fricción con prendas ajustadas.

Otras causas que ameritan revisiones médicas son:

Cambios hormonales, especialmente durante el embarazo.

Reacciones alérgicas a productos cosméticos.

Acumulación de células muertas.

Falta de hidratación o higiene adecuada.

De acuerdo con un artículo de la American Academy of Dermatology, ciertas personas presentan una mayor predisposición genética a la hiperpigmentación, lo que implica la atención de un especialista antes que aplicar cualquier remedio casero.

¿Qué beneficios tiene el vinagre de manzana para la piel?

El vinagre de manzana, resultado de la fermentación del jugo de la fruta, contiene ácidos orgánicos como el acético, málico y láctico, mismos que actúan como exfoliantes suaves.

El portal de la Cleveland Clinic, sistema de salud global en Ohio, señala que dichos compuestos ayudan a eliminar las células muertas, a equilibrar el pH y reducir la presencia de bacterias que generan mal olor.

Además, gracias a su efecto antimicrobiano, el vinagre de manzana reduce el desarrollo de microorganismos que pueden irritar la piel, por ejemplo, hongos. Mientras que sus propiedades astringentes favorecen la limpieza profunda de los poros.

En conjunto, estas cualidades lo convierten en una alternativa para la limpieza de la piel y en auxiliar para combatir el oscurecimiento.

Sin embargo, no debe aplicarse sobre pieles lesionadas o irritadas. Y, como en cualquier otro producto natural, es importante realizar una prueba de sensibilidad para descartar reacciones adversas.

¿Cómo aplicar el vinagre de manzana para atenuar las axilas?

Para aprovechar estos beneficios del vinagre de manzana, se recomienda diluirlo primero y luego aplicarlo con precaución. La Asociación Española de Dermatología y Venereología señala que realizar una mezcla a partes iguales reduce el riesgo de irritaciones, enrojecimiento y comezón.

A continuación, te explicamos el paso a paso:

Ingredientes

1 cucharada de vinagre de manzana .

. 1 cucharada de agua potable.

Modo de uso:

Lava y seca bien la zona de las axilas antes de aplicar la mezcla. Humedece un algodón en la mezcla y pásalo suavemente sobre las axilas. Deja actuar de 10 a 15 minutos. Enjuaga tus axilas con agua tibia y seca sin frotar. Puedes repetir el proceso de 2 a 3 veces por semana.

Contraindicaciones de usar vinagre de manzana en las axilas

No apliques el vinagre de manzana después de la depilación.

Evita exponerte al sol tras su uso.

Consulta con un dermatólogo si se presenta enrojecimiento o ardor.

El vinagre de manzana puede ser una ayuda extra para atenuar el tono oscuro de las axilas, gracias a sus propiedades exfoliantes y equilibrantes. Sin embargo, siempre ten cuidado con los productos que le pones a tu piel.

Leer también Cómo desinflamar el contorno de ojos con bolsas de té

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters