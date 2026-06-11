El uso de la tarjeta bancaria de los programas de la Secretaría del Bienestar representa el mecanismo prioritario para el cobro de pensiones y apoyos económicos en todo el territorio nacional.

Sin embargo, es común que los beneficiarios enfrenten incidentes técnicos o de seguridad que inhabilitan temporalmente el uso de sus cuentas, siendo el ingreso erróneo de la clave de seguridad uno de los motivos más frecuentes.

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México puntualiza en sus manuales de atención ciudadana que los mecanismos de bloqueo operan de forma automática para proteger los recursos de los usuarios ante posibles esquemas de fraude o sustracción de identidad.

Para dar solución a este contratiempo, las autoridades disponen de rutas específicas de recuperación que permiten restablecer el servicio de manera segura.

Tarjeta del Bienestar: Bancos que cobran comisión por retirar el dinero de tu pensión

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Pasos para el desbloqueo por error en la clave de seguridad

Cuando el problema se origina estrictamente por la captura equivocada de los dígitos de seguridad, el sistema financiero implementa una restricción temporal que no requiere de trámites complejos si se siguen las indicaciones oficiales:

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Mantener la calma: Por razones de seguridad bancaria, tras registrarse tres intentos fallidos de manera consecutiva, el sistema bloquea de forma preventiva el plástico o el cajero automático procede a su retención para salvaguardar los fondos.

Por razones de seguridad bancaria, tras registrarse tres intentos fallidos de manera consecutiva, el sistema bloquea de forma preventiva el plástico o el cajero automático procede a su retención para salvaguardar los fondos. Respetar el tiempo de espera: El sistema automatizado de la institución bancaria levanta la restricción por sí solo en un periodo aproximado de 48 a 72 horas.

El sistema automatizado de la institución bancaria levanta la restricción por sí solo en un periodo aproximado de 48 a 72 horas. Evitar el uso forzado: Se recomienda abstenerse por completo de intentar utilizar el plástico en terminales de cobro o cajeros durante este lapso de espera, ya que realizar transacciones adicionales puede extender el periodo de inhabilitación de la cuenta.

Se recomienda abstenerse por completo de intentar utilizar el plástico en terminales de cobro o cajeros durante este lapso de espera, ya que realizar transacciones adicionales puede extender el periodo de inhabilitación de la cuenta. Acudir de forma presencial a la ventanilla: Si el beneficiario requiere disponer de su dinero en efectivo de manera inmediata, es indispensable que asista personalmente a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana. Para efectuar el desbloqueo en ventanilla, el personal solicita la presentación de la tarjeta afectada y una identificación oficial (como la credencial de elector INE vigente) para corroborar la identidad del titular.

Banco del Bienestar: ¿qué hacer si el NIP de tu tarjeta se bloqueó en el cajero?; sigue estos pasos. Foto: Programas del Bienestar / Canva

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Protocolo institucional ante casos de robo, extravío o retención mecánica

En escenarios donde el plástico se pierde, es objeto de un robo o resulta retenido definitivamente por la ranura del cajero automático, el protocolo de actuación requiere una notificación formal e inmediata por parte del derechohabiente:

Reportar la línea del plástico: El usuario debe comunicarse de forma inmediata a la línea telefónica de atención del Banco del Bienestar marcando al número 800 900 2000 y seleccionando de forma directa la opción dos, correspondiente al rubro de extravío o robo.

El usuario debe comunicarse de forma inmediata a la línea telefónica de atención del Banco del Bienestar marcando al número 800 900 2000 y seleccionando de forma directa la opción dos, correspondiente al rubro de extravío o robo. Resguardar el número de folio: El operador telefónico que atiende la llamada proporciona un código de folio específico. Este registro numérico es indispensable y obligatorio para iniciar cualquier trámite posterior de aclaración o para la solicitud de reposición física del plástico.

El operador telefónico que atiende la llamada proporciona un código de folio específico. Este registro numérico es indispensable y obligatorio para iniciar cualquier trámite posterior de aclaración o para la solicitud de reposición física del plástico. Utilizar las herramientas digitales (Paso opcional): Los beneficiarios que disponen de la aplicación móvil oficial del Banco del Bienestar pueden ingresar a su sesión digital y seleccionar el recuadro denominado "Perdí mi tarjeta" para agilizar el levantamiento del reporte de seguridad.

Los beneficiarios que disponen de la aplicación móvil oficial del Banco del Bienestar pueden ingresar a su sesión digital y seleccionar el recuadro denominado "Perdí mi tarjeta" para agilizar el levantamiento del reporte de seguridad. Cobro de apoyos de forma provisional: Mientras concluye el proceso de fabricación y entrega de la nueva tarjeta, los derechohabientes conservan el derecho de retirar sus apoyos económicos vigentes. Para realizar este cobro, deben acudir a las ventanillas de la institución bancaria portando la credencial INE en original y el folio del reporte emitido telefónicamente.

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