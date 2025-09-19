Hoy abre sus puertas en México la tienda Ulta Beauty, la famosa cadena de productos de belleza y cuidado personal.

Para su inauguración tuvieron como invitada especial a Shakira, ya que Isima, la marca para el cuidado capilar que la cantante colombiana lanzó en junio, estará a la venta en dicho lugar.

La primera sucursal en México de Ulta Beauty se ubica en la planta baja de Antara Fashion Mall (Polanco), y cuenta con una exclusiva oferta de marcas como: Dior, YSL, Chanel, Clinique, Estée Lauder y Lancôme, por mencionar algunas.

Ultra Beuty llegó a nuestro país por una alianza con Grupo Axo y promete intensificar la competencia y llevar la experiencia del "retail" a nuevos niveles.

Su enfoque se basa en encontrar “todo en un sólo lugar”, integrando tanto marcas de lujo como otras más accesibles; logrando una oferta de más de 300 marcas internacionales.

Además de comprar, la tienda también cuenta con un Beauty Bar y Salón, donde se ofrecerán experiencias y servicios como faciales, maquillaje hecho por profesionales, diseño de cejas y manicura.

Ulta Beauty nació en 1900 en Illinois bajo el nombre de Ulta Salon, Cosmetics & Fragance y actualmente está posicionada en Estados Unidos como una de las cadenas más exitosas en la venta de cosméticos, perfumes y skincare.

Isima, la nueva marca de Shakira de productos para el cabello

En junio, la cantante colombiana lanzó al mercado su primera marca capilar bajo el nombre de Isima, inspirada en las diversas texturas del pelo de las latinas.

"Estoy dejándoles una parte de mí antes de irme de México porque Isima es un proyecto en el que lo he puesto todo mi tiempo y esfuerzo para lograr una fórmula de productos que puedan llenar las necesidades de las mujeres latinas", dijo Shakira durante la inauguración.

Además aseguró que durante 3 años fue la "conejillo de Indias", ya que probó todos los productos para asegurarse de ofrecer la mejor calidad usando la última tecnología capilar.

Isima se compone de 4 productos esenciales: shampoo sin sulfatos, acondicionador profundo, crema para rizos y gel hidratante.

Y no sólo tiene opciones para rizos, también hay productos para las lacias y para el pelo maltratado o crespo.

"Estoy muy orgullosa porque estos productos están ganando premios, en los "Oscares del pelo", nuestra crema Curls Don't Lie fue nombraba como la mejor crema de rizos", mencionó Shakira.

Los productos de Isima pueden comprarse en línea, pero si quieres adquirirlos en físico, los encuentras en Ulta Beauty de Antara.