Parte del elenco de “Una batalla tras otra” —del director Paul Thomas Anderson— se encuentra en México para promover el filme que está por estrenar en las salas de cine, entre ellos Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Chase Infiniti.

Con el Monumento a la Revolución de fondo, Warner Bros. Pictures México ya compartió las primeras imágenes de los actores en redes sociales, donde se puede apreciar el estilo moderno y sofisticado del look casual de DiCaprio, ideal para el otoño.

El look casual de Leonardo DiCaprio en CDMX

Leonardo DiCaprio viste un look casual perfecto para la transición hacia el otoño. Su base es un total black conformado por pantalones de vestir y camisa polo.

Leonardo DiCaprio apuesta por los colores neutros: prácticos y elegantes. Foto: EFE

El toque más otoñal viene dado por una chamarra de ante con botones metálicos y bolsillos exteriores con solapa. Esta prenda eleva su look casual, es clásica y moderna a la vez, además, el color es uno de los favoritos para la próxima temporada.

El ganador del Oscar completa su look con zapatos negros Derby y suma unos lentes oscuros con forma cuadrada para protegerse del sol.

La chaqueta eleva el look casual del protagonista de "Titanic". Foto: EFE

El actor Benicio del Toro, también lleva una fórmula de estilo ideal para el otoño, con un traje en tono burgundy y camisa negra. Apuesta por la comodidad y completa el outfit con tenis.

La joven actriz Chase Infiniti posa en las fotografías con un lindo minivestido de piel, con cuello halter y falda globo, que lleva con botines calcetín.

Leonardo DiCaprio, Chase Infinity y Benicio Del Toro en Ciudad de México. Foto: EFE

Tanto DiCaprio como sus coestrellas lucen con estilo la moda de otoño, de una manera cómoda y fresca para el día, sin perder elegancia.

Los actores y el director de "Una batalla tras otra" tienen programado un encuentro con sus fans en Parque Toreo, la noche de este 18 de septiembre, a las 7:00 pm. Esperamos por ver sus looks.

