Shakira se despidió de México el mes pasado, pero esta noche regresó para cantar frente a un selecto y muy famoso público.

Tras haber impuesto un récord de 12 conciertos en el Estadio GNP, ahora puso a bailar a unas 300 personas, entre famosos, actores e influencers, en el upfront de Televisa.

Ataviada en un atuendo blanco, la llamada "Loba" apareció en el escenario para interpretar "La fuerte" junto a 10 bailarines y cinco músicos, tal como lo hizo en sus recientes shows por el país.

Para esta ocasión, la colombiana preparó un show especial de una hora en la que recopiló lo mejor de 30 años de cacería: “Estoy aquí”, “La tortura”, “La bicicleta” y “Suerte”, entre otras.

En sus conciertos hizo bailar a miles, ahora Shakira logró que Fernando Colunga, Paul Stanley, Abelito y Aldo de Nigris dejaran el estrellato por un rato y se unieran a los pasos de “Hips don’t lie”.

Pero la loba también dejó ver su lado más amable al "compartir" el escenario con sus hijos en "Acróstico", un momento que conmovió a Aarón Mercury, Faisy, Ariadne Díaz, Gabriel Soto, Eduardo Santamarina, Arath de la Torre y particularmente a Claudia Martín, que lució su avanzado embarazo.

Después de 42 minutos, la cantante se despidió con “la canción que todos me piden en cada concierto”, “Antología” ante los gritos de ejecutivos, actores, conductores y anunciantes.

