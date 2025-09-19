Más Información
Frida Kahlo en la mira de Sotheby’s: su autorretrato "El sueño (La cama)" podría superar todos los récords
“Las Muertas”: la Cineteca Nacional celebra el reciente proyecto de Luis Estrada inspirado en las Poquianchis
Lo que comenzó con unas pocas fechas en México terminó convirtiéndose en un récord: Shakira sorprendió al ir sumando conciertos hasta completar 12 noches en el Estadio GNP, reuniendo a 65 mil personas por función. El 18 de septiembre fue la última vez que pisó el escenario.
Ahora, la artista comparte un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores de Instagram para expresar su cariño por el país: “Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida”, inicia el texto.
Posteriormente, manifestó su gratitud por estar en una ciudad que también ha recibido a grandes estrellas: “Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera”.
Lee también: Shakira le dice adiós a México con emotiva despedida: "Han sobrepasado totalmente mis expectativas"
Shakira añadió que se llevará en el corazón a todos los fanáticos mexicanos: “Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. Te amo México”, concluyó.
Danna Paola, emocionada, comentó en la publicación: “Diosaa, mereces todo. Qué hermoso poder ser parte de esta historia, gracias siempre. Te quiero”.
Su proyecto más ambicioso
“Las Mujeres Ya No Lloran” es el proyecto más ambicioso de Shakira a nivel de giras, en el que enfrentó algunas complicaciones para presentarse en ciertos países, como Chile, e incluso retos relacionados con su salud.
En México, según cifras de Ocesa, se vendieron 780 mil boletos, superando el récord anterior de Grupo Firme, que había realizado nueve conciertos.
Lee también: Amandititita dedica reflexión de amor y dolor a su papá Rockdrigo, muerto en el terremoto de 1985
En su último show, Shakira interpretó casi 30 canciones. La primera etapa de la gira comenzó en marzo pasado con siete fechas en el Estadio GNP, mientras que entre agosto y septiembre se sumaron cinco conciertos más. Entre los invitados estuvieron Grupo Frontera, con quien interpretó “Entre paréntesis”, y Belinda, en “Día de enero” el 30 de agosto.