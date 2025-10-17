Más Información

Galería de Nueva York abre exposición sobre la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno

Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

Español accesible, mestizaje y creatividad digital: conclusiones del CILE 2025 en Perú

Gioconda Belli gana el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025

Presentan novedades editoriales en Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

“No tengo idea de qué me hablas...”: María Elena Álvarez-Buylla  

Si hay alguien que siempre está proponiendo proyectos novedosos para sorprender a sus fans, esa es la colombiana , quien no sólo ha deleitado a su público de todo el mundo con la exitosa gira , sino que ahora también les dará un EP con versiones en vivo de dos de sus álbumes más destacados.

Se trata de una colaboración con Spotify con la cual Shakira celebrará dos fechas importantes en su carrera: el 30 aniversario de su álbum Pies descalzos (1995), que marcó su internacionalización, y el 20 aniversario de Oral Fixation vol. 1 y 2 (2005), con el que grabó los temas en español e inglés.

El proyecto incluirá los temas más icónicos de ambos discos en versiones en vivo, incluyendo "Hips Don't Lie", que fue lanzado unos meses después de Fijación Oral como un bonus track. Con este EP se intenta capturar la esencia de Shakira en los primeros años de su carrera y toda la energía que le imprime a sus shows.

El estreno de esta producción se realizará a nivel mundial el 22 de octubre de 2025, coronando para Shakira un año de muchos éxitos y un reencuentro con su público después de no salir de gira en siete años, gracias al tour Las mujeres no lloran, que ha consolidado a la cantante como una de las mejores del mundo.

