Más Información

Galería de Nueva York abre exposición sobre la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno

Galería de Nueva York abre exposición sobre la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno

Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

Español accesible, mestizaje y creatividad digital: conclusiones del CILE 2025 en Perú

Español accesible, mestizaje y creatividad digital: conclusiones del CILE 2025 en Perú

Gioconda Belli gana el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025

Gioconda Belli gana el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025

Presentan novedades editoriales en Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

Presentan novedades editoriales en Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

“No tengo idea de qué me hablas...”: María Elena Álvarez-Buylla  

“No tengo idea de qué me hablas...”: María Elena Álvarez-Buylla  

MORELIA. tiene una regla profesional: no vuelve a ver las películas en las que participa.

El actor en “Andor” y “Ninfomanía” no ve caso a revivir cosas que hizo, sean buena o malas, porque ya es parte de su pasado.

“Soy la suma de todos mis errores y debo vivir con ellos”, dijo esta tarde durante una conferencia de prensa, en el marco del

“Yo no diseño la sustancia de la película, yo interpreto un papel y, excepto en algunos personajes, no son totalmente malos y algunos son emblemáticos como el villano de Dunas, que no tiene trasfondo, sólo es horripilante”, indicó en otro momento.

Stellan Skargad interactuando con los fanáticos. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
Stellan Skargad interactuando con los fanáticos. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Lee también:

Skarsgard visita el certamen michoacano para presentar “Sentimental value”, su más reciente largometraje, en la cual interpreta a un director de cine que pretende regresar al medio, ayudado por una de sus hijas, mientras la otra tiene envidia. La cinta estrenará en cines mexicano el próximo 25 de diciembre.

“Mi personaje no se da cuenta que intenta conectar con su hija”, apunta el actor.

El sueco de 74 años cuenta con una filmografía de más de 50 películas y, comenta, siempre ha intentado divertirse como un niño jugando en su cajita de arena.

Stellan Skargad ha trabajado con Marvel como el Dr. Erik Selvig. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
Stellan Skargad ha trabajado con Marvel como el Dr. Erik Selvig. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

Lee también:

“Lo mismo me poner feliz hacer algo como Mamma mía, que películas oscuras, son como platillos diferentes en una buena mea, al principio tienen entremeses, un super platillo y luego un postre dulce”, indica.

Esta tarde, además de una alfombra roja por “Sentimental value”, el actor develó una butaca con su nombre la cual quedará colocada en una de las salas de Cinépolis Centro, la sede principal del festival que termina este fin de semana.

"Morelia es fantástica y me muero de ganas por regresar, es una ciudad maravillosa, agradezco cada segundo aquí", considera.

Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Mis hijas son un poco menores que tú”: la frase que llevó al Príncipe Andrés a renunciar a sus títulos tras nuevo escándalo Epstein. Foto: AFP

“Mis hijas son un poco menores que tú”: la frase que llevó al Príncipe Andrés a renunciar a sus títulos tras nuevo escándalo Epstein

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”. Foto: AP / AFP

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Foto: AP

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025

[Publicidad]