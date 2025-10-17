MORELIA. Jodie Foster, la estrella de “El silencio de los inocentes” y “Taxi driver” no quita el dedo del renglón de hacer una película en México, bajo al dirección de Issa López.

A Issa la conoció hace casi un sexenio cuando comenzaron a trabajar en “True detective: tierra nocturna”, ambientada en Alaska donde ocurren una serie de asesinatos y en donde interpretó policía que los investiga.

Hasta ahora se sabe que Foster no estaría en la nueva entrega, que la propia directora mexicana de “Vuelven” y “Efectos secundarios” ha asegurado que será más torcida y oscura que la anterior.

“Issa está trabajando en la nueva temporada, empezando la producción y después de eso me gustaría hacer un largometraje en México con ella”, reiteró Foster esta tarde en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Durante un encuentro con la prensa para hablar de “Vie Privee”, un drama hablado completamente en francés y que protagoniza, la ganadora del Oscar, recalcó que Issa es su directora favorita.

Jodie Foster en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

“Tiene un talento increíble, estoy jalando a Issa para encontrar algo por acá”, subrayó.

Recordó que la temporada en que participó se filmó durante siete meses en Islandia, lo que le permitió acercarse de otra manera al personaje.

“Al ser una actriz de reparto y no a la protagonista, mi trabajo era servir al personaje central y me pareció más gratificante que otros, además de que Issa fue maravillosa directora”, apuntó Foster.

A pregunta expresa, la actriz destacó que las carnitas han sido su comida favorita mexicana, de la cual ya conocía mucho por vivir en Los Ángeles.

“Pero aquí es maravillosa”, externó.

Esta es la segunda ocasión en que Foster acude al FICM (por sus siglas). En 2023 llegó para recibir un reconocimiento por su trayectoria y la develación de una butaca con su nombre, que se encuentra en una de las salas del complejo exhibidor sede del certamen.

Ahora ha caminado por las calles moreliana y dejado que la gente se le acerque y le pida fotografías o autógrafos. Espera en próxima visitas conocer la Ciudad de México.

