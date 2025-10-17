Más Información

Presentan novedades editoriales en Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

“No tengo idea de qué me hablas...”: María Elena Álvarez-Buylla  

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

MORELIA. Para la mejor manera de combatir el miedo que se está viviendo en estos tiempos, es escribir libros y hacer películas.

El actor de “Mozart in the jungle”, trabajo que le valió el Globo de Oro, así como de “Y tu mamá también” y “Rudo y cursi”, tuvo esta mañana un encuentro con la prensa, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

En el certamen presentó ayer una función especial de ; apoyó al documental "ASCO", del que es productor, estuvo presente en la proyección de “Magallanes”, su más reciente filme, aún sin fecha de lanzamiento en México.

“Me ha tocado la transición en el cine, de hacer una película que esperábamos nadie la fuera a ver, a ahora, en la que pensamos a dónde se va a presentar”, resumió sobre la manera en que ahora se ven las películas.

Consideró que el cine es importante para la formación de personas, pues permite generar empatía con la realidad de otro, generando una sensación de comunidad de poder cambiar las cosas.

Conferencia de Prensa de Gael García en el Teatro Rubén Romero. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
En ese contexto, subrayó que ahora se viven momentos de miedo en el que el arte ayudaría.

“Veo un tiempo de mucho miedo, donde el miedo está ganando y hay que seguir escribiendo libros y haciendo película para vencerlos. Así podremos seguir conversando las cosas y seguir discutiendo con mucha más paz en la conversación y la discusión”, sostuvo.

"Amores perros", un clásico

Envuelto en los festejos por los 25 años de “Amores perros”, en la cual interpreta a Octavio, que fue debut en el cine cuando apenas tenía 19 años de edad, Gael apuntó que se trata de una cinta que ya es obligación verla.

“Ya no lo digo como opinión, sino como un dato. El que quiere estudiar cine debe ver en algún momento; si eres joven y no te tocó, tienes que hacerlo. Los compañeros de mis hijos apenas la están viendo.

“Hay un momento similar a cuando nosotros veíamos películas en la que de la adolescencia íbamos a madurez, como 'Naranja mecánica' (de Stanley Kubrick, 1971) de la que hablaban puntual. 'Amores perros' hace una terrible pregunta que es a dónde vamos, hacia dónde vamos y eso, cuando eres joven, es una pregunta que te moviliza mucho”, externó.

