Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Geney Beltrán ensaya desde la multiplicidad

Protestan grupos artísticos en escenario del Palacio de Bellas Artes ante falta de compromiso de autoridades y malas condiciones de trabajos

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

La proyección especial de "" en el Palacio de Bellas Artes hizo historia en el cine mexicano, no solo porque celebró a una de las películas más exitosas de nuestro país, sino porque terminó con la enemistad entre y .

La noticia fue dada a conocer por el propio director, minutos antes de la función, y confirmada más tarde en un comunicado que ambos firmaron.

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos", se lee en texto.

Los creadores reconocieron que, además del aniversario de la cinta, sus familias y círculos cercanos tuvieron mucho que ver en esta reconciliación:

"Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar".

Asimismo, expresaron su deseo porque el paso que acaban de dar pueda servir de inspiración en un mundo en el que los conflictos son parte de nuestro día a día.

La reconciliación cierra un capítulo que se abrió de forma pública a mediados de los 2000, cuando las diferencias creativas y de créditos marcaron su relación.

Como dupla, crearon “Amores perros”, “21 gramos” y “Babel”, cintas que los catapultaron a la fama internacional; sin embargo, desacuerdos sobre el proceso creativo los distanciaron hasta el punto de evitar coincidir en un mismo espacio durante años.

Por separado, Iñárritu se convirtió en uno de los directores mexicanos más importantes. Con tres premios Oscar en su carrera y títulos como "El renacido", "Birdman" y "Biutiful".

Por su parte, Guillermo Arriaga dio el salto de guionista a director en 2008, con la cinta "The Burning Plain", protagonizada por Jennifer Lawrence, uno de los primeros trabajos de la actriz en Hollywood.

