Más Información

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Sheinbaum anuncia reorientación de 2 mil millones de pesos para Cultura

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Óscar Murillo inunda con su pantano a la CDMX

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Prostitución y poder en la nueva novela de Piñeiro

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

Comisión de Cultura y Cinematografía: reprobada por baja productividad

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

“No sé si hay esperanza para Gaza”: Pankaj Mishra, escritor

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Aunque enfrenta un proceso legal con su expareja, la influencer , el cantante colombianoha decidido concentrarse en su trabajo y dejar de lado la controversia.

El intérprete de “Morena” reapareció en redes sociales compartiendo un sensual baile junto a su paisana , al ritmo de “Currucuchu”, de la cantante folclórica Niña Emilia.

En el video, Beéle la toma de la cintura y ambos giran suavemente, moviendo las caderas, mientras se les observa en un estudio de grabación.

Aunque se desconoce si habrá una colaboración musical próximamente, ambos lucen sonrientes y relajados, mientras Beéle da señales de que el proceso legal en su contra no le quita el sueño.

Lee también:

¿Qué está pasando con Beéle?

La voz detrás de “Santorini” fue demandada por Isabella Ladera, quien lo acusa de invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia, según informó Billboard.

A principios de septiembre se filtró un video íntimo de Beéle e Isabella en la plataforma X. La también modelo responsabilizó a Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del cantante, por la divulgación del material: “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

Lee también:

Ladera expresó que, justo cuando se encontraba estable y en proceso de recuperación, su expareja decidió exponerla de la manera más baja: “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

Por su parte, el equipo legal de Brandon negó las afirmaciones de la influencer.

Isabella Ladera y Beéle fueron vinculados en 2024. Foto: Instagram oficial.
Isabella Ladera y Beéle fueron vinculados en 2024. Foto: Instagram oficial.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex. Foto: AP/ AFP

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento. Foto: EFE

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”. Foto: AFP

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”. Foto: AFP / Instagram @ana_d_armas / AP

Tom Cruise prohíbe a Ana de Armas volver a ver a Ben Affleck: “Debe respetar límites y no meter las narices donde no debe”

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia. Foto: EFE

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia