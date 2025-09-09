Un video íntimo del cantante Beéle y su exnovia, la influencer Isabella Ladera, se filtró en redes sociales, generando acusaciones y colocando al cantante en el ojo público.

El clip, de seis minutos de duración, apareció en la red social X, y Ladera fue la primera en pronunciarse mediante un comunicado en Instagram, donde confirmó que el video era suyo y expresó su sentir:

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, señaló.

Agregó que la grabación solo estaba en manos de dos personas: “Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”.

Ladera lamentó que, en un momento en que se encontraba estable y en proceso de recuperación, su ex pareja decidiera exponerla de la manera más baja: “Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

Por su parte, el equipo legal de Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”.

Aclararon que Brandon no fue responsable de filtrar el material y defendieron su trayectoria artística: “Su (...) prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

¿Quién es Beéle?

Brandon de Jesús López Orozco se dejó conquistar por la música a los 12 años, cuando descubrió al artista nigeriano-estadounidense Davido y su tema “Aye”. Según contó a Billboard, el ritmo lo atrapó de inmediato, y prefirió escribir notas y poemas a salir a jugar con sus amigos.

Nacido en Barranquilla, Colombia, en un barrio de clase trabajadora, creció rodeado de sonidos de Latin Afrobeat y pop-dancehall, además de salsa, música africana y champeta, influencias que hoy forman parte de su estilo.

Su carrera comenzó a los 16 años con el lanzamiento de “Loco” bajo la disquera Hear This Music, un tema con un groove Afrobeats suave. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Natti Natasha, Farruko, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Feid, Maluma y Piso 21. Durante la pandemia de Covid-19, en 2020, alcanzó el puesto 18 en el Latin Digital Song Sales chart de Billboard.

Su tema “Mi Refe”, con Ovy on the Drums, llegó al número 1 en Latin Rhythm Airplay, y “La Plena (W Sound 05)”, junto a W Sound y Ovy on the Drums, alcanzó el primer puesto en el Billboard Argentina Hot 100.

En mayo de 2025 lanzó su primer álbum, Borondo, con 5020 Records, que incluye 26 temas, entre ellos una colaboración con Carla Morrison en “Arena”. El disco debutó en el puesto 10 del Top Latin Albums y en el 4 del Top Latin Rhythm Albums de Billboard.

La reciente filtración del video no es el primer escándalo público que enfrenta Beéle. En el pasado, estuvo en el centro de la polémica tras las declaraciones de Camila Cara Rodríguez, su esposa y madre de sus hijos, quien lo acusó de tener una relación extramatrimonial con Ladera, situación que también generó críticas hacia la influencer.

