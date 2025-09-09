Stuart Craig, diseñador de producción que transformó y creó los escenarios de "Harry Potter" y otras cintas icónicas del cine, falleció a los 83 años tras padecer por 14 años con el mal de Parkinson.

Su familia informó que murió en casa y rodeado de sus seres queridos. En un comunicado compartido al diario The Guardian, expresaron:

“Nuestro amado esposo y padre, profundamente querido y respetado, no solo fue conocido por su talento, sino también por su bondad. Nos conmueve saber cuántas vidas tocó. Vivirá en nuestros corazones para siempre”, se lee en la publicación.

Aunque para muchos su nombre quedó ligado a los pasillos de Hogwarts, Stuart Craig fue mucho más que el diseñador detrás de "Harry Potter". A lo largo de más de cuatro décadas, trabajó en películas que marcaron generaciones, como "El hombre elefante" (1980), "Gandhi" (1982), "Relaciones peligrosas" (1988) y "El paciente inglés" (1996).

Ganó tres premios Oscar y acumuló más de una decena de nominaciones, además de conquistar múltiples premios BAFTA. Su estilo detallista y su capacidad para transportar al espectador a otras épocas y mundos le dieron un lugar indiscutible en la historia del cine.

David Heyman, productor de la saga mágica, lo definió como “uno de los más grandes diseñadores de producción que haya trabajado en el cine. Tenía un exquisito sentido de la historia y lograba sacar lo mejor de todos a su alrededor”.

A petición de J.K. Rowling, Craig colaboró en el diseño del Mundo Mágico de Harry Potter en Universal’s Islands of Adventure, llevando su visión a la experiencia física de millones de visitantes que recorren el parque todos los años.

¿Quién era Stuart Craig?

Nacido en Norwich en 1942, estudió diseño cinematográfico en el Royal College of Art. Sus primeros pasos los dio en los años 60 y 70 en cintas como Casino Royale o Superman. El gran salto llegó en 1980 con El hombre elefante, de David Lynch, que le valió su primera nominación al Oscar.

Luego vendrían otros éxitos como "Gandhi" con la imponente escena del funeral recreada con más de 300 mil extras, lo llevó a ganar su primera estatuilla dorada. Más tarde sumó otro Oscar por "Relaciones peligrosas" y un tercero por "El paciente inglés".

Pero sería en 2001 cuando su vida cambiaría para siempre: recibió la llamada para diseñar "Harry Potter y la piedra filosofal". Craig se encargó de crear Hogwarts, el Callejón Diagon y los espacios que millones de fans reconocen como parte esencial de la saga. Su visión fue tan poderosa que también lo convocaron para diseñar los parques temáticos The Wizarding World of Harry Potter y las tres películas de "Animales Fantásticos".

Stuart Craig fue muy reconocido en Reino Unido. A lo largo de su carrera fue honrado con los títulos OBE (Order of the British Empire) y RDI (Royal Designer for Industry), distinciones que reflejan su influencia y prestigio en el mundo del cine y el diseño.

Fue nominado 16 veces al BAFTA, ganando tres, incluyendo Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) y Animales Fantásticos y dónde encontrarlos (2016). Además, recibió reconocimientos del Art Directors Guild, ganando por "El paciente inglés" y "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2", y siendo homenajeado con un premio a la trayectoria en 2008.

Más allá de los premios y reconocimientos, colegas y amigos lo recuerdan como un hombre generoso y un mentor para nuevas generaciones de artistas. El director David Yates, responsable de las últimas cuatro entregas de Harry Potter, lo describió como “un gigante en la industria, siempre dispuesto a apoyar y guiar al talento emergente”.

Stuart Craig deja a su esposa Patricia, con quien compartió más de cinco décadas, dos hijas y cuatro nietos.

