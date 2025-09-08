Rick Davies, cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, murió este pasado sábado a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.

Davies cofundó en 1969, junto a Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo conocido a raíz. de su canción "Breakfast in America", que vendió decenas de millones de ejemplares y ganó dos premios Grammy.

"Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock(…)", publicó Supertramp en redes sociales

Lee también Con música y poesía, Imagine Dragons retumba el Estadio GNP; "Que bella noche, muchas gracias", expresó Dan Reynolds

¿Quién era Rick Davies?

Davies, nacido en 1944 en Swindon era cantante y tecladista, compuso temas como "Goodbye Stranger" o "Bloody Well Right".

Davies era el único miembro fundador de Supertramp que seguía en la banda desde la salida de Hodgson en 1983.

Lee también Javiera Mena reflexiona sobre la IA, la soledad y la gentrificación en su nuevo disco

En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un "tratamiento agresivo" que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea.

El vocalista de Supertramp, Rick Davies, murió el 6 de agosto en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios de comunicación como The New York Times.

AFP