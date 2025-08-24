Sabo Romo no incluyó a Kenny Avilés en Rock en tu idioma, debido al comportamiento hóstil que afirma que la cantante tuvo con algunos de sus colegas, integrantes de este concepto, a quienes desdeñó por considerar que no eran lo suficientemente rockeros.

Rock en tu idioma, concepto que Romo, junto a su mánager, Eliseo Reyna, trajo a la actualidad los mayores éxitos del rock nacional, de las décadas de los ochentay noventa, está por concluir.

Luego de una década de giras en que, algunos de los músicos de rock más importantes de nuestro país, versionaron los mayores clásicos del género, el proyecto se alista para despedirse con un concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 10 de septiembre.

A propósito de este evento, en las últimas semanas, el exbajista de Caifanes ha concedido diversas entrevista y -sin duda-, una de las preguntas obligadas, ha sido por qué Kenny, líder de Kenny y los eléctricos no formó parte del concepto en todos estos años.

Esto debido a que la intérprete de "No huyas de mí" fue una de las percursoras del rock nacional y se le ha reconocido por ser una de las primeras mujeres en sobresalir en el género, pese a las dificultades que eso supuso en su época.

Y, si bien, ya en 2018, Sabo había argumentado que, si la cantante no estaba en el proyecto era porque "no le daba la gana", es hasta ahora que desvela el verdadero motivo.

Diez años cumplen y se despiden con un concierto en el Auditorio. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Romo dijo a Imagen Televisión que, fue durante uno de los aniversarios de Kenny los eléctricos, en donde la cantante habría tenido un comportamiento por encima de la descortesía, no solamente con él, sino con otros de los músicos de Rock en tu idioma.

"Fuiste muy grosera, fue muy grosera con una parte del proyecto y, me parece, que aunque te sientas ´la madre del rock´, eso no te da ningún derecho de ofender a alguien, eso no te da derecho a ser boca floja", expresó".

También dijo el nombre de los afectados:

"Fue muy grosera con Arturo Ybarra, fue muy grosera con Humberto Calderón, fue muy grosera Sergio Santacruz y fue muy grosera conmigo, con el proyecto en sí, desde luego, cuando lo único que hemos hecho estos cuatro personajes es proveerla de música increíble".

Afirmó que Avilés desestimó el sitio que Neón ocupa, dentro del rock nacional, por considerar que sus sonidos no van acorde al género y agregó que, en lo que respecta a él, la cantante afirmó que era misógino.

Para el también productor, las críticas de Avilés no tienen ningún sustento del cuál sostenerse, esto debido a que, a su consideración, la rockera no cuenta con la iniciativa creativa y el virtuosismo de aquellos a quienes señaló.

"Sí creo que es importante que se sepa, no por qué no está en este proyecto, sino por qué no es la gran artista que cree ser, así de sencillo..., insisto, si quiere intercambiar vestiditos y maquillajes con alguien, adelante, conmigo no", dijo frontal.

"Si ella piensa que a los Neón les falta rock, o que yo soy misógino..., me parece que es totalmente irrelevante porque estamos hablando de consistencia de trayectoria, de musicalidad, de capacidad artística y, evidentemente, cualquiera de los ofendidos, de este asunto, están en un nivel infinitamente superior que el de ella", puntualizó.

Cabe destacar que, a inicios de los ochentas, cuando Sabo se daba a conocer cmo un joven bajista, fue invitado a trabajar con diferentes músicos y agrupaciones, una de ellas fue la de Kenny, con la que tocó por un tiempo, en la misma época que Aleks Syntek fue su tecladista y Alejandra Guzmán su corista.

