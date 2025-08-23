Más Información

El MAM muestra el universo de la familia Revueltas

El MAM muestra el universo de la familia Revueltas

Reconstruyen y completan los mexicanismos de Joaquín García Icazbalceta

Reconstruyen y completan los mexicanismos de Joaquín García Icazbalceta

La UNAM: fundamental en mi trayectoria académica y profesional

La UNAM: fundamental en mi trayectoria académica y profesional

Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Los hermanos Revueltas abren las puertas al universo del arte moderno mexicano

Los hermanos Revueltas abren las puertas al universo del arte moderno mexicano

En crisis Efiteatro, la principal herramienta de apoyo a la escena

En crisis Efiteatro, la principal herramienta de apoyo a la escena

, indiscutiblemente, es uno de esos grupos que, cuando el seguía siendo un género exclusivamente jamaiquino, logró transportar y latinizar sus sonidos; hoy, casi 40 años después, es la banda que los abandera.

Cuando hablar de música se trata, siempre hay quien cuestione a los grupos que se clasifican como parte del rock; Los Pericos es, probablemente, una de ellas, debido a que, en todo su haber, ha sido concebida como banda de reggae.

Lo que ocurre es que, quien objeta esta categorización son personajes nodales del género, como Sabo Romo, de Caifanes, Arturo Ybarra, de Rostros Ocultos o, Sergio Santacruz, de Neón, el rock no estriba, especialmente, en un solo de guitarra o alaridos después del tercer verso.

Lee también

Se trata de una forma subversiva de pensar y hacer música y, eso sucedió con Los Pericos, cuando llevaron a Argentina los sonidos de Jah, como de Haile Selassie y, hoy, la banda ofreció un recital de 26 canciones, a través de las que fue imposible no viajar a través del tiempo, en el Teatro Metropolitan.

Con temas como "La hiena", "Párate y mira", "Su galán" y "Caliente" provocó que, los espectadores, se mantuvieran de pie, durante la velada.

Ni qué decir de lo que sucedió en su audiencia, cuando las primeras notas de canciones como "Complicado y aturdido", "Waiting", "Runaway" y "Pupilas lejanas" causó en la audiencia.

Lee también

Y, sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando interpretaron "La mirada", uno de sus temas, con mayor complejidad musical y, por ende, más bellos, pues parecía que, desde que Bahiano, abandonó la banda, había sido olvidado.

Juanchi Baileron, líder del grupo desde el 2005, agradeció a México por su caluroso recibimiento, haciendo un homenaje a "el Poeta del pueblo, Joan Sebastian, con la interpretación, versionada en reggae, de "Tatuajes".

También hizo uso de expresiones como "cabr*n", "culer*" y "ching*n", demostrando que, lo mexicano se adapta por amor y convicción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram