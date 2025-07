Los Pericos volverán a México para celebrar casi cuatro décadas de trayectoria. La banda argentina, una de las más prolíficas en la historia del reggae latinoamericano, refrenda su amor por nuestro país afirmando que, visitar algunas de sus ciudades, se ha convertido en "un vicio".

A casi 40 años, para Juanchi Bailerón y "Topo" Raiman se ha vuelto una dinámica reinventarse, no temen probar nuevos sonidos pues, desde siempre, han tenido como búsqueda insaciable renovar su reggae.

"Pericos nunca se ató a un género único, no somos puristas, sería ponerse un límite, tu personalidad va encima de los géneros y los estilos, lo que te hace perdurar son tus canciones", detacó el líder del grupo.

Lee también: Gondwana vuelve a la CDMX, su "segunda casa"; complacieron a fans con todas las canciones que pedían

Este ha sido uno de los motivos que mantienen a sus fans fieles a su sonido y, este 22 de agosto, el grupo regresará a nuestra ciudad para ofrecer un concierto en el Teatro Metropolitan, en el que esperan celebrar que, a lo largo de las décadas, siguen contando con el apoyo incondicional de su público, hecho que ven como una bendición.

Para quienes ya tienen sus boletos para el concierto y, para quienes no, la banda argentina prometió incluir otras canciones, aparte de sus ya esperados éxitos, destacando que, cuando no comparten escenario con otras bandas, como sucede en los festivales musicales en los que se presentan, pueden abarcar todo su repertorio.

Reconocieron que sus recurrentes visitas a la Ciudad de México, Puebla, León y Guadalajara ya se han convertido en todo "un vicio", pues, cuando visitan nuestro país, no sólo disfrutan del show, sino de toda la experiencia que conlleva reencontrarse con amistades, la euforia de sus fans y la riqueza de nuestra cultura.

"No es sólo música sonando, somos nosotros, nuestra vibra, nuestra música y nuestro compromiso, Pericos es reggae, pero también es fiesta; viajar es un placer, empaparse en una cultura, en un país, México es muy especial y receptivo, hemos recorrido mucho México, no sólo son dos horas de concierto, sino la visita, estar con amigos, comer, todo eso se suma a la vivencia, no es sólo el rato el show, que está buenísmo, sino el estar ahí", destacaron.

Lee también: Los Cafres en el Metropolitan; larga vida al reggae

A esos casi 40 años de trayectoria, no sólo son tiempos de celebración, sino de reflexión para Los Pericos, quienes ven como una fortuna el haber madurado artística y espiritualmente en confluencia, la clave que los ha mantenido juntos.

Para Juanchi, ha sido la gran hermandad y el talante de crear juntos lo que los reunirá, una vez más, en el Metropolitan este agosto.

"Se debe a la voluntad, la suerte; como personas individuales y como grupo hemos crecido bastante homogeno, nos elegimos para seguir tocando, disfrutando, creciendo, ese impulso esa pulsión de seguir, que la música nos sorprenda y que, encima, que tus compañeros sean amigos de vida", indicó el cantante de la banda.

Para la agrupación no existió una fórmula perfecta, que lograra llevarlos a compartir el escenario durante estos 39 años y, de forma consecutiva; poéticamente, sus miembros consideran que se trató de una suerte que no se da dos veces, ni en todos los grupos, como señalaron a EL UNIVERSAL.

"No hay fórmula de cómo se hace o, por lo menos, no la sabemos, pero sí la vivimos, disfrutamos mucho de lo que hacemos, mucho amor..., hay algo que nos une, una especie de suerte que siempre está de nuestro lado, cuando terminamos de tocar, queremos seguir tocando, cuando terminamos de grabar, queremos seguir grabando", precisaron.

La banda también habló de su futura producción discogfráfica, la que marcará una nueva etapa musical en su carrera ya que, luego de años de ofrecer reversiones de sus temas, los integrantes del grupo sentían la gran necesidad de compartir nueva música con sus fans.

Lee también: Jah Fabio, músico de reggae, muere a los 43 años; tenía planes de presentarse en junio

El nuevo álbum -todavía sin título y sin fecha de lanzamiento- aguardará temas que, desde años, esperaban por ser trabajados, así como temas que fueron compuestos durante la pandemia y, otras más recientes.

Finalmente, la agrupación envió una invitación a todos sus fans para que los acompañen el día de su concierto, destacando que están preparando un show muy especial que cumpla con la expectativa del público mexicano, el cual, sin ningún tipo de reparo, afirmaron que es su consentido, pues fue el primero que demostró que, a pesar de la salida de Bahiano, su cantante original (en 2004), la lealtad hacia el grupo persistiría hasta el día de hoy.

"En ese momento, perdimos totalmente la subjetividad; no se metan con México, que es nuestro segundo país", dijo su cantante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc