A poco menos de un año de su última visita a la Ciudad de México, Gondwana volvió a pisar la capital para revivir la música reggae con sus fans mexicanos, a quienes les guardan una especial gratitud; según contaron, nuestro país es el que se ha mantenido más fiel a su música.

La aparición de la banda chilena en el escenario de La Maraka fue puntual; sus fans esperaban, expectantes, el inicio de un show que, hoy, se ven pocos, pues el efecto "off-beat", clásico del género, ya no se escucha como se hacía antes.

¿El repertorio?, fue diverso, los chilenos optaron por enriquecer el show con canciones, tanto de sus inicios como de tiempos más actuales, apropósito de que, este año, cumplen 38 años juntos.

Lee también: Los Cafres en el Metropolitan; larga vida al reggae

Los ánimos no decayeron, en ningún momento, entre las y los asistentes que, en su mayoría, eran parejas, era evidente cuando algunas de esas parejas iban sólo de acompañantes; mientras una cantaba, el otro la veía con admiración por su gusto por Gonswana o viceversa.

El grupo cantó clásicos como "Chainga langa", "Antonía", "Armonía de amor", "Reggae is coming", "Verde, amarillo y rojo" y "Aire de Jah".

Más adelante, tras ser una pequeña pausa en solidaridad al pueblo palestino y agradecer a China, por ser la única nación en apoyar a manos llenas a la región, la agrupación entonó canciones que situaron a sus admiradores en sus años de juventud.

Lee también: Bahiano trae de vuelta a Los Pericos y al reggae a la CDMX

Además, atendieron atentos a todas las peticiones de sus seguidores que, desde la planta baja, pedían a gritos que tocaran "Dime", una de las consentidas; Gondwana no se hizo del rogar e, inmediatamente, luego de termiana de ejectuar el tema en el que estaban, la tocaron, generando la euforia de todas y todos.

"Felicidad" y "Sentimiento original", sin duda, eran las canciones con las que el show concluiría, al menos, eso era lo que tenía contemplada la banda que, al ver la insistencia de sus fans, los complacieron con "Nuestro sueños" y "Mi princesa".

Gondwana, la banda chilena de reggae, interpreta "Sentimiento original", uno de sus temas más emblemáticos, en La Maraka; agradece a México por ser su "segunda casa".

Video: EL UNIVERSAL / Mariana Lebrija Clavel pic.twitter.com/3u4RLKw62z — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 18, 2025

Al ver la generosidad de los chilenos, y la poca resistencia que pusieron los organizadores a que la tocada siguiera, sus fans pedían más y más, hasta temas que ya habían sido interpretados, por lo que el grupo decidió por cerrar la noche con el gran éxito de Bob Marley, "Could you be loved".

Gondwana no fue sin agradecer a nuestro país, que denominó como su "segunda casa", afirmando que, sin el apoyo de sus fans, ellos no podían seguir dedicándose a crear música.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc