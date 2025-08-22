Más Información

es y seguirá siendo parte de la realeza del pop, como quedó claro la noche de hoy viernes durante su presentación en el , en un esperado reencuentro con su público mexicano.

La última vez que Kylie ofreció un espectáculo en México fue en 2011, con su Aphrodite World Tour, también en el mismo recinto. Ahora, con Tension World Tour, prometía un concierto lleno de energía y una potente nostalgia noventera, misma que cumplió desde los primeros minutos.

Alrededor de las 21:30 horas, Kylie apareció en el centro del escenario luciendo un imponente rosa mexicano, acompañada de sus bailarines y de un espectáculo de luces láser.

La cantante australiana sigue destacando por su energía ilimitada y lo inmutable de su presencia. Además, su despliegue escénico y la selección de éxitos que han definido su carrera reafirmaron la vigencia de su propuesta artística a nivel global.

El concierto comenzó con “Lights Camera Action”, el sencillo principal de su último álbum, Tension II (2024), encendiendo a todos los presentes. Le siguieron canciones como “In Your Eyes”, “Get Outta My Way” y “What Do I Have To Do?”, creando una atmósfera ideal para bailar. El clímax de esta última pieza provocó un estallido de energía que contagió al público de inmediato.

El Tension World Tour hizo honor a su nombre: un espectáculo lleno de electricidad y alegría que mantuvo la emoción de principio a fin con “Love at First Sight”, cuando Kylie recorrió todo el escenario, demostrando por qué sigue siendo un ícono mundial.

La cantante continuará su gira con próximas fechas en Guadalajara y Monterrey.

