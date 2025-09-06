Al oriente de la ciudad las nubes parecían un mal augurio de lluvia torrencial y la posible cancelación del primero de dos conciertos que Imagine Dragons darían en el Estadio GNP. Sin embargo esto no pasó, la lluvia se presentó algunos minutos antes del arranque del show, por lo que se retrasó algunos minutos.

Aún así, 57 mil almas ansiosas de ver a Dan Reynolds y compañía se plantaron en las gradas y en la pista diciéndole a Tláloc, ‘hoy no papasito’, y disfrutando del arranque de lo que sería una noche explosiva, un vaivén de emociones y hasta canto a capela en español por parte del estadounidense como parte de su “Loom World Tour 2025” dedicado a su más reciente álbum.

Justo el reloj marcaba las 21:30 horas cuando la música ambiental se cortó y las luces se apagaron súbitamente cuando las tonadas “Fire in These Hills” los sacó de su escondite tras bambalinas haciendo explotar los gritos de miles de fanáticos, que hay que reconocer muchos de ellos eran niños, como lo reconocía Mateo y José María, de alrededor de 10 años, gustaban de la música de Imagine Dragons principalmente por enseñanzas de su padre Oscar, pero también por la viralidad de las rolas en las redes sociales como TikTok.

Desde los primeros temas como “Thunder” o “Bones”, se podría prever que la noche sería un recorrido musical por más de una década de carrera de la banda, y el público a sabiendas de esto se entregó en gritos, aplausos y silbidos.

“Hola mi amigos, me llamo Danielito de las Vegas Nevada, ‘yo soy un hombre sincero de donde nace la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma”, dijo en aceptable español, citando el poema de José Martí o el son cubano “Guantanamera”, quien sabe, pero fue un gesto increíble que gusta a la gente, seduciéndolos por completo.

El ambiente festivo, ya sin nubes en el cielo, se incrementó con algunas pelotas de playa en la pista cuando interpretaron “Take Me to the Beach”, el júbilo era tal que cada explosión de fuegos artificiales elevaba los gritos, además millones de palillos también adornaron el concierto, en el escenario y a mitad de la explanada, algo que se agradece, ahora sólo faltan mandar estos detalles también a gradas.

“Que bella noche, muchas gracias”, decía constantemente el vocalista de Imagine Dragons entre canción y canción, algo que permaneció en toda la noche y que refuerza el cariño que la banda siente por el público mexicano.

Luego de cantar “Shots” se dio un momento inesperado cuando a manera de intermedio el guitarrista Wayne Sermon se rifó como los grandes un solo espectacular antes de interpretar “I'm so sorry”, que mantuvo al público eufórico.

“Gracias por cantar con nosotros por todos estos años, aquí estamos todos juntos esto es un regalo”, agradeció Reynolds antes de cantar “Whatever It Takes”.

La banda se trasladó al pequeño escenario B al frente de la pasarela, donde continuarían la noche que se convirtió en algo mas íntimo y bohemio para interpretar “Waves”, “Next to Me” y “Bet My life”, en forma acústica bajando las revoluciones y llevando al público a un momento emotivo donde además sacó la vieja confiable, la bandera de México, y se bajó del escenario para recorrer la valla de contención y estar más cerquita de los fans y los más afortunados poder saludarlo, algo que terminó de confirmar el amor que le tienen a la banda de Las Vegas.

“Hoy estamos aquí, pero mañana quizás no”, dijo el vocalista incitando a la gente a que el concierto se convirtiera en una fiesta a la vida, emotividad que siguió con “Bad Liar”.

El momento melódico quedó atrás cuando regresaron al escenario principal e incrementaron el escándalo de los riffs y beats con “Nice to Meet You”, “Wake Up” y “Radioactive”, que volvieron a poner a los fanáticos a tono y aunque Dan Reynolds interpretó solo con su piano “Demons” los ánimos no bajaron y menos porque siguió “Natural”, una de las favoritas.

Luego para sorpresa de todos, el vocalista y líder de Imagine Dragons cantó un extracto de “Cielito lindo”, con su español bien intencionado pero “agringado”, algo que fue sumamente increíble. Respeto.

“El que me escuchen salva mi vida, la música de Imagine Dragons es sobre la experiencia humana, gracias por curar mi corazón y mi alma ustedes me salvaron”, dijo Reynolds completamente conmovido por el entusiasmo del público.

“Walking the wire”, “Sharks”, “Enemy”, “Eyes Closed”, “In Your Corner”, “Birds” y desde luego “Believer” completaron el espectacular concierto que dio Imagine Dragons, y en verdad fue así, un escenario con pantallas fuera de lo habitual, explosiones de pirotecnia y confeti casi por todo el GNP, un escenario alterno que acerca más a la banda con su fanáticos, una canción en español y cero lluvia, que más se podría pedir en la primera noche de “Loom World Tour 2025”.

