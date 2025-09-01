Después de dos años de ausencia, Imagine Dragons regresa a la Ciudad de México con una de las giras más esperadas del año.

La banda liderada por Dan Reynolds traerá toda su energía al Estadio GNP Seguros, donde ofrecerán dos noches inolvidables, llenas de música y un gran espectáculo visual.

Estos conciertos forman parte del "LOOM World Tour", la quinta gira de los músicos estadounidenses, y con la que ya han recorrido los escenarios de Estados Unidos, Asia y Europa.

Lee también Del regreso de Oasis al aniversario de Zoé, la cartelera musical de la CDMX para este mes de septiembre

¿Cuándo se presentará Imagine Dragons en la CDMX?

Aunque la visita de Reynolds y compañía se anunció a principios de este año, los fans han tenido que esperar por meses para ver a sus ídolos en vivo.

Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y será este fin de semana, los próximos 5 y 7 de septiembre cuando los artistas se reencuentren con su público.

Ambos conciertos están planeados para arrancar en punto de las 20:00 horas, pero antes de que la banda salga a escena, tendrán como artista invitado a Jacinto. Aún así, la recomendación es llegar temprano.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Para quienes asistan al evento, la manera más fácil y rápida de llegar es a través del metro de la Ciudad de México.

La estación más cercana al recinto es Ciudad de los deportes (línea café), ubicada justo a un lado de la puerta 6 del recinto.

Asimismo, para quienes prefieran utilizar automóvil particular, el estadio cuenta con estacionamiento, aunque el costo no está incluido en el boleto.

¿Qué objetos pueden ingresar y cuáles están prohibidos?

Cabe destacar que para este tipo de eventos, tanto los organizadores como el Estadio tienen un protocolo de seguridad, el cual incluye la prohibición de algunos objetos, esto con el único objetivo de garantizar el bienestar del público y del artista.

Entre los objetos que sí pueden ingresar están:

Lentes de sol, sombreros y gorras.

Tapones para oídos

Toallas sanitarias y tampones (en paquete individual cerrado),

Medicamentos con receta médica y gel antibacterial

Baterías externas para celulares

Cámaras no profesionales

Binoculares sin láser

Maquillaje en polvo

Bloqueador solar

Banderas sin asta (de máximo 1 metro de largo)

Chamarras

Bolsas pequeñas

Objetos no permitidos

Cámaras profesionales y equipo profesional de grabación

Bastones para selfies y tripies

Laptops, iPads, tabletas electrónicas

Armas de cualquier tipo

Drogas

Aerosoles

Drones.

Rayos láser y luces químicas,

Cigarros (ni sueltos ni en cajetillas), vapes y encendedores

Objetos punzocortantes

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan impedir la visión de otros asistentes.

Alimentos, bebidas y dulces.

Paraguas, sombrillas y artículos personales voluminosos que puedan molestar.

Posible setlist

Aunque el repertorio puede variar, esta es la lista de canciones que la banda ha interpretado en conciertos previos y que seguramente sonarán en la capital mexicana:

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Next to Me

It’s Time

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Kid

Gods Don’t Pray

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Believer

La fecha del 5 de septiembre a fue declarada como sold out, mientras que para el segundo concierto aún quedan pocad entradas.

Lee también