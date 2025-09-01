Más Información

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

“Retorno Sofía Rosario”, la historia de dos corazones que migraron a México

Adiós a Arnoldo Kraus, pensador de la bioética

Las Morismas de Bracho obtienen Récord Guinness; es la representación histórica más grande del mundo

Cinco libros para conocer la obra de Arnoldo Kraus

Después de dos años de ausencia, regresa a la Ciudad de México con una de las giras más esperadas del año.

La banda liderada por Dan Reynolds traerá toda su energía al Estadio GNP Seguros, donde ofrecerán dos noches inolvidables, llenas de música y un gran espectáculo visual.

Estos conciertos forman parte del "LOOM World Tour", la quinta gira de los músicos estadounidenses, y con la que ya han recorrido los escenarios de Estados Unidos, Asia y Europa.

¿Cuándo se presentará Imagine Dragons en la CDMX?

Aunque la visita de Reynolds y compañía se anunció a principios de este año, los fans han tenido que esperar por meses para ver a sus ídolos en vivo.

Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y será este fin de semana, los próximos 5 y 7 de septiembre cuando los artistas se reencuentren con su público.

Ambos conciertos están planeados para arrancar en punto de las 20:00 horas, pero antes de que la banda salga a escena, tendrán como artista invitado a Jacinto. Aún así, la recomendación es llegar temprano.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Para quienes asistan al evento, la manera más fácil y rápida de llegar es a través del metro de la Ciudad de México.

La estación más cercana al recinto es Ciudad de los deportes (línea café), ubicada justo a un lado de la puerta 6 del recinto.

Asimismo, para quienes prefieran utilizar automóvil particular, el estadio cuenta con estacionamiento, aunque el costo no está incluido en el boleto.

¿Qué objetos pueden ingresar y cuáles están prohibidos?

Cabe destacar que para este tipo de eventos, tanto los organizadores como el Estadio tienen un protocolo de seguridad, el cual incluye la prohibición de algunos objetos, esto con el único objetivo de garantizar el bienestar del público y del artista.

Entre los objetos que sí pueden ingresar están:

  • Lentes de sol, sombreros y gorras. 
  • Tapones para oídos
  • Toallas sanitarias y tampones (en paquete individual cerrado),
  • Medicamentos con receta médica y gel antibacterial 
  • Baterías externas para celulares
  • Cámaras no profesionales
  • Binoculares sin láser
  • Maquillaje en polvo
  • Bloqueador solar
  • Banderas sin asta (de máximo 1 metro de largo)
  • Chamarras
  • Bolsas pequeñas

Objetos no permitidos

  • Cámaras profesionales y equipo profesional de grabación
  • Bastones para selfies y tripies
  • Laptops, iPads, tabletas electrónicas
  • Armas de cualquier tipo
  • Drogas
  • Aerosoles
  • Drones. 
  • Rayos láser y luces químicas,
  • Cigarros (ni sueltos ni en cajetillas), vapes y encendedores
  • Objetos punzocortantes
  • Ropa, disfraces o artículos personales que puedan impedir la visión de otros asistentes. 
  • Alimentos, bebidas y dulces. 
  • Paraguas, sombrillas y artículos personales voluminosos que puedan molestar. 

Posible setlist

Aunque el repertorio puede variar, esta es la lista de canciones que la banda ha interpretado en conciertos previos y que seguramente sonarán en la capital mexicana:

  • Fire in These Hills
  • Thunder
  • Bones
  • Take Me to the Beach
  • Whatever It Takes
  • Next to Me
  • It’s Time
  • Bad Liar
  • Nice to Meet You
  • Wake Up
  • Radioactive
  • Demons
  • Natural
  • Kid
  • Gods Don’t Pray
  • Sharks
  • Enemy
  • Eyes Closed
  • In Your Corner
  • Don’t Forget Me
  • Believer

La fecha del 5 de septiembre a fue declarada como sold out, mientras que para el segundo concierto aún quedan pocad entradas.

