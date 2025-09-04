México se prepara para vivir las noches de After Hours Til Dawn. Tras semanas de especulación, The Weeknd confirma su regreso a la Ciudad de México con dos conciertos imperdibles, y aquí te contamos todos los detalles.

El cantante canadiense se presentará en el Estadio GNP Seguros y contará con la brasileña Anitta como invitada especial.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de Abel Tesfaye, nombre real del artista, donde también se anunció que la gira llegará a Latinoamérica en 2026, incluyendo dos fechas en Brasil.

Aspectos del concierto de The Weeknd en el Foro Sol de la CDMX. Fotos: Carlos Odín/EL UNIVERSAL.

¿Cuándo serán los conciertos de The Weeknd en México?

The Weeknd se presentará en el Estadio GNP los días 20 y 21 de abril de 2026. Aunque aún faltan varios meses para las presentaciones, la venta de boletos comenzará esta misma semana.

Concierto del cantante The Weeknd en el Foro Sol. foto: Carlos Mejia/El Universal.

¿Cuándo inicia la preventa para The Weeknd?

La venta de boletos para The Weeknd en México se dividirá en varias etapas, comenzando con una preventa exclusiva para fans registrados, seguida de la preventa bancaria y, finalmente, la venta general.

Preventa para fans

La Fan Pre-sale se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre a las 14:00 horas. Es necesario estar registrado previamente en el sitio oficial de The Weeknd y haber recibido un código de acceso.

Preventa HSBC

Lunes 8 de septiembre – Preventa exclusiva para tarjetas de crédito HSBC.

Martes 9 de septiembre – Preventa disponible para tarjetas de crédito y débito HSBC, con opción de pago a 3, 5 y hasta 9 meses sin intereses.

Ambas preventas comenzarán a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster. Un día después,los podrás adquirir en las taquillas del inmueble.

Venta general

La venta general iniciará el miércoles 10 de septiembre a las 14:00 horas, disponible para todo tipo de tarjetas y bancos.

¿Cómo acceder a la preventa para fans de The Weeknd?

Si quieres asegurar tus boletos antes que nadie, puedes registrarte en la preventa exclusiva para fans desde el sitio oficial de The Weeknd. Solo sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de The Weeknd y busca las fechas correspondientes a México.

Debajo de cada fecha encontrarás un botón que dice "Sign up here" (o “Suscríbete aquí”).

Da clic en el botón e ingresa tu correo electrónico y selecciona tu país.

Haz clic en "Submit" y listo, quedarás registrado.

Una vez completado el registro, te aparece un anuncio donde te indica que recibirás un código de acceso por correo electrónico poco antes de que comience la preventa para fans.