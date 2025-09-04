Más Información

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

y Christian Nodal llegaron de la mano y en silencio al evento de Los 300 líderes de México, organizada por la revista "Líderes mexicanos", lo hicieron en medio del tumulto de la prensa que buscó una declaración de la pareja, quienes se casaron hace un año en medio de la

Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también asistió a la velada, él llevaba de la mano a su hermana , mientras que Nodal, la llevaba de la otra mano; Ángela, con semblante serio y sin hacer caso a las voces que la llamaban, ingresó rodeada de elementos de seguridad y evitando pasar por la alfombra roja.

La periodista Shanik Berman, presente en el lugar, afirma que Ángela, su esposo y su hermano, fueron los únicos que llevaban guaruras, eran siete elementos de seguridad quienes los rodearon en todo momento para impedir que alguien se acercara.

"Líderes mexicanos" publican la lista de los 300 líderes más influyentes de México como una selección que refleja el momento que vive el país y los liderazgos que inciden directamente en el desarrollo de México.

Ángela Aguilar, entre el escándalo y el aplauso

Ángela Aguilar aparece en el número seis de la lista, es la segunda vez que su nombre forma parte de este conteo; la publicación asegura que tiene una alta probabilidad de aparecer en la lista de 2026.

"Es una de las voces más destacadas del regional mexicano. Hija del cantante Pepe Aguilar, ha continuado el legado familiar con una propuesta fresca y auténtica", se lee en como parte de su ficha.

Ángela Aguilar figura en la lista de "Los 300 líderes de México".
Ángela Aguilar figura en la lista de "Los 300 líderes de México".

Ángela, quien lució un entallado vestido largo en color azul, interpretó el tema "Contigo en la distancia" y "Paloma Negra", con los cuales se llevó el aplauso y la ovación de los presentes.

Al salir del evento, la prensa intentó por todos los medios que la pareja diera una declaración, pero se negaron. Hace unas horas Emiliano, el hijo mayor de Pepe, se mostró solidario con Cazzu, la ex de Nodal, quien señala al cantante de regional por no haber otorgado el permiso para que pueda viajar con Inti, la hija que tienen en común y que está por cumplir un año.

Lee también:

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan. Foto: Giorgio Viera / AFP

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño. Foto: AP

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski cierra el verano 2025 con diminuto bikini nude en la playa