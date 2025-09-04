Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron de la mano y en silencio al evento de Los 300 líderes de México, organizada por la revista "Líderes mexicanos", lo hicieron en medio del tumulto de la prensa que buscó una declaración de la pareja, quienes se casaron hace un año en medio de la polémica que los ha acompañado desde entonces.

Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también asistió a la velada, él llevaba de la mano a su hermana , mientras que Nodal, la llevaba de la otra mano; Ángela, con semblante serio y sin hacer caso a las voces que la llamaban, ingresó rodeada de elementos de seguridad y evitando pasar por la alfombra roja.

La periodista Shanik Berman, presente en el lugar, afirma que Ángela, su esposo y su hermano, fueron los únicos que llevaban guaruras, eran siete elementos de seguridad quienes los rodearon en todo momento para impedir que alguien se acercara.

"Líderes mexicanos" publican la lista de los 300 líderes más influyentes de México como una selección que refleja el momento que vive el país y los liderazgos que inciden directamente en el desarrollo de México.

Ángela Aguilar, entre el escándalo y el aplauso

Ángela Aguilar aparece en el número seis de la lista, es la segunda vez que su nombre forma parte de este conteo; la publicación asegura que tiene una alta probabilidad de aparecer en la lista de 2026.

"Es una de las voces más destacadas del regional mexicano. Hija del cantante Pepe Aguilar, ha continuado el legado familiar con una propuesta fresca y auténtica", se lee en como parte de su ficha.

Ángela Aguilar figura en la lista de "Los 300 líderes de México".

Ángela, quien lució un entallado vestido largo en color azul, interpretó el tema "Contigo en la distancia" y "Paloma Negra", con los cuales se llevó el aplauso y la ovación de los presentes.

Al salir del evento, la prensa intentó por todos los medios que la pareja diera una declaración, pero se negaron. Hace unas horas Emiliano, el hijo mayor de Pepe, se mostró solidario con Cazzu, la ex de Nodal, quien señala al cantante de regional por no haber otorgado el permiso para que pueda viajar con Inti, la hija que tienen en común y que está por cumplir un año.

