Más Información

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

hace frente a los señalamientos de la , quien ha afirmado que tiene en su propiedad un vestido que pertenece a su madre, el cual, no se lo habrían prestado y, si bien, la cubana reconoce que lo usó para un evento, lo habría hecho porque , quien lo diseñó, se lo entregó; en ese momento -explica- no sabía que pertenecía a la cantante fallecida.

Desde finales de junio, Romina Mircoli, hija de Dulce, y su esposo, Moisés González, expresaron la sorpresa que les había causado reconocer que, en una de las publicaciones que Lis había hecho en su Instagram, portaba uno de los vestidos de su madre, una de seis piezas que tenían extraviadas.

En ese momento, responsabilizaron a Mitzy, el diseñador de todos los vestidos de la cantante, de haberlos tomado sin su consentimiento, pero el modista nunca se pronunció al respecto, así como Vega, quien se mantuvo hermética hasta ahora.

Lee también:

Fue ayer, 3 de septiembre, cuando Vega compartió un video donde aclara la situación.

La vedette dijo que, si bien, el vestido que usó en un show que ofreció en Aguascalientes, sí era de Dulce, en ese momento, ella no tenía conocimiento que le pertenecía a la intérprete, pues fue Mitzy quien, sin darle pormenores, se lo prestó.

"He estado involucrada en algo que, definitivamente, no tengo nada que ver y no soy la responsable, hace un año, el diseñador Mitzy me prestó dos vestidos, uno negro y uno plata, de ahí aproveché para tomarme contenido, fotografías, que subí, en ese entonces y meses después", precisó.

Lee también:

El objetivo de su video, como destacó, fue deslindarse de cualquier responsabilidad acerca de la desaparición de la prenda, aclarando que, luego de cumplir con el concierto de Aguascaliente, entregó a Mitzy los dos vestidos que usó.

"Usé el vestido sin saber que era un vestido de Dulce, yo lo usé y lo devolví, en esos momentos, no es un vestido que yo haya comprado, no es un vestido que yo me haya quedado, no es un vestido que yo tenga en mi poder".

Así, expresó que es Mitzy el único que debe asumir la responsabilidad del asunto.

Lee también:

"El que tiene que explicar dónde está y qué se le hizo es Mitzy".

También envió un mensaje a Romina, lamentando la situación y aprovechó para pedir que su nombre no sea vinculado con una problemática que, a pesar del malentendido, no le compete.

"Yo no soy responsable, me da mucha pena por la memoria de Dulce, todo esto pero, lo que más pena me da, es que mi nombre esté involucrado y se asegure y que se afirme algo que realmente no existe".

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan. Foto: Giorgio Viera / AFP

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño. Foto: AP

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski cierra el verano 2025 con diminuto bikini nude en la playa