Mitzy exhorta a la hija de Dulce, Romina Mircoli, a que tome medidas legales, como su esposo Moisés González sugirió que haría, luego de indicar que habían unos vestidos de la cantante que, tras su fallecimiento, no se encontraba en su guardarropas, sugiriendo que había sido el diseñador quien pudo haberlos tomado.

A finales de junio, el esposo de Romina, quien se ha encargado de hacer las declaraciones oficiales de la familia, todavía antes de que Dulce (QEPD) perdiera la vida, dio a conocer que se habían percatado que hacían falta seis vestidos dentro de la colección de piezas de su suegra.

"Romi ya había mencionado que hacían falta unos vestidos, los que son de color blanco -o plateados-, nos dimos cuenta de la ausencia de algunos porque estábamos preparando el montaje del homenaje", dijo Martínez a "Ventaneando".

En ese momento, Moisés sugirió que, tal vez, antes del deceso de su suegra, Dulce pudo enviar a Mitzy algunos de sus vestidos para que fueran sometidos a algún tipo de reparación o mantenimiento, debido a que las lentejuelas tienden a caerse, por lo que consideró la posibilidad de que el diseñador ya no devolviera las piezas faltantes.

Para Romina y su marido esa idea cobró fuerza cuando se percataron de que Lis Vega, otra de las famosas con las que Mitzy sostiene una gran relación, publicó en sus redes sociales un post donde portaba uno de los vestidos que la pareja asevera que hace falta en la colección de la cantante.

Dulce y Lis Vega, utilizando el mismo diseño de Mitzy. Fotos: YouTube e Instagram

Sin afirmar, por completo, que Mitzy pudo ser responsable de la ausencia de esos diseños, Moisés expresó que se acercarían a su abogado para que él los instruyera en la forma correcta de proceder ante esa situación.

Ahora, Mitzy sostuvo un encuentro con medios, a propósito de los diseños en los que está trabajando para Olivia Collins que, en pocas semanas, ingresara a "La casa de los famosos"; él será el encargado de vestirla para todas las galas del reality show.

El diseñador fue cuestionado acerca de este asunto y, sin trastabillar, fue muy puntual a la hora de expresar que. a su consideración, lo mejor que Romina podría hacer es demandarlo, pues sólo de esa manera se esclarecerá, de forma correcta, la situación.

Enérgico, Mitzy recordó que cuenta con una trayectoria de más de 50 años, por lo que le parece injusto que, luego de años de hacerse un nombre confeccionando para grandes artistas y velando por hacerse de un nombre, ahora Romina, quiere mancillar su imagen.

"Estoy esperando (la demanda), a mi me gustaría que lo hicieran, están en su derecho, si es importante que chequen dónde está ese vestido, que se aclare, por eso si demandan, qué bueno para saber exactamente porque yo, tampoco, voy a quedar como un ratero, llevo 50 años rompiéndome la espalda, estoy ciego de tanto cocer, de tanto trabajar, me he partido la madre trabajando para que, ahora, al final de mi carrera salga como ratero, sería para mí horrible", destacó.

Además, el diseñador aclaró que, si Lis Vega posó con el mismo diseño de Dulce fue porque esas fotos fueron tomadas, todavía antes de que la intérprete de "Como un lobo" lo adquiriera, sólo que la vedette las habría publicado hasta esta época, lo que pudo confundir.

"Lo usó antes en un desfile, Lis Vega ha estado en todos mis desfiles, ese vestido se usó en una pasarela y luego lo compró Dulce, tengo todo, cómo lo compró, porque Dulce siempre pagaba con tarjeta", ahondó.

