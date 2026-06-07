El programa Operación triunfo fue para la cantante NIA un inicio importante, pero su triunfo en Viña del Mar el año pasado y su próxima visita a México es fruto de su esfuerzo como artista independiente.

“Al final soy la jefa de mi proyecto, tengo muy claro lo que no quiero y sé que tengo algo valioso que me regaló Dios, que es mi talento para cantar, así que tengo que aprovecharlo con o sin ayuda”, dice Estefanía Correia González, su nombre real.

Es por eso que ahora que está estrenando su nuevo disco, Romería negra, decidió venir a México para comenzar a forjarse un camino en Latinoamérica, ya que su propuesta musical va enfocada al género salsa.

Es para bailar las penas, para hablar del desamor desde un punto más maduro, y ver que también de él se aprende, es como una celebración a esa sabiduría adquirida”.

NIA considera necesario venir al país para corresponder el cariño a sus fans mexicanos que la siguen desde 2020, cuando ganó Operación triunfo, así que el 18 de junio tendrá show en la Sala Sonora.

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